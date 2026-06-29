توافق شفاهی اسکالونی برای ماندن روی نیمکت آرژانتین

به گزارش ایلنا، موضع فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) کاملاً روشن و واضح است؛ آن‌ها می‌خواهند اسکالونی تا هر زمان که امکان دارد در راس هدایت این تیم باقی بماند. پیش از ورود کاروان آلبی‌سلسته به ایالات متحده برای جام جهانی 2026، جلسات متعددی میان نمایندگان اسکالونی و مقامات فدراسیون برگزار شد. این گفتگوها در نهایت به یک پیمان شفاهی منتهی شد که بر اساس آن، این استراتژیست بزرگ، تیم ملی را جام جهانی بعدی نیز رهبری خواهد کرد.

دیگو مونرویگ، خبرنگار این رسانه در برنامه اس‌پی‌ان موندیا اظهار داشت: «تا زمان فرود آن‌ها در ایالات متحده، نشست‌هایی بین نمایندگان اسکالونی و فدراسیون فوتبال آرژانتین برگزار شد. موضع فدراسیون این است که اسکالونی باید برای تمام عمر در این پست بماند. من تحقیق کردم، اطلاعات زیادی به دست آوردم و اکنون در موقعیتی هستم که اعلام کنم تیم ملی آرژانتین و اسکالونی با یک توافق زبانی میان سرمربی و فدراسیون وارد جام جهانی شده‌اند تا اسکالونی تا سال ۲۰۳۱ به عنوان سرمربی به کار خود ادامه دهد.»

تکرار قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۶

با وجود این پیشرفت بزرگ در خصوص آینده شغلی، اسکالونی مصمم است اجازه ندهد این اخبار تمرکز تیمش را بر هم بزند. در شرایطی که آلبی‌سلسته در حال حاضر مسابقات جام جهانی را در آمریکای شمالی پشت سر می‌گذارد، این سرمربی درخواست کرده است که تمامی گفتگوهای رسمی در مورد تمدید قرارداد تا پایان این تورنمنت متوقف شود. هدف او این است که بازیکنانش را به طور کامل روی دفاع از عنوان قهرمانی جهان متمرکز نگه دارد.

مونرویگ در ادامه افزود: «اکنون سرمربی می‌خواهد روی این رقابت‌ها متمرکز باشد و اصلاً دوست ندارد صحبتی درباره ماندن او مطرح شود. اما پس از جام جهانی، آن‌ها دوباره در خصوص آن توافق شفاهی که فدراسیون را به وجد آورده و به آن‌ها آرامش می‌دهد، ارتباط برقرار خواهند کرد.»

آمار شگفت‌انگیز و باورنکردنی اسکالونی

تاثیر اسکالونی بر فوتبال آرژانتین از زمان به دست گرفتن هدایت این تیم در سال ۲۰۱۸، چیزی کم از یک دگرگونی ساختاری و بزرگ نداشته است. در شرایطی که او تیمش را برای حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی آماده می‌کند، مسابقه بعدی او یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود: صدمین بازی او در قامت سرمربی تیم ملی. کارنامه او خیره‌کننده است؛ کسب ۷۲ برد، ۱۸ تساوی و تنها ۹ شکست در ۹۹ مسابقه، آماری است که او ثبت کرده است.

فراتر از آمار و ارقام، اسکالونی ویترین افتخارات این کشور را پر کرد و به خشکسالی طولانی‌مدت آرژانتین در کسب جام پایان داد. تحت هدایت او، تیم به قهرمانی کوپا آمه‌ریکا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴، فینالیسیما ۲۰۲۲ و از همه مهم‌تر، جام جهانی ۲۰۲۲ قطر دست یافت. توانایی او در مدیریت ستارگانی چون لیونل مسی و در عین حال بازی گرفتن از استعدادهای جوان، او را به موفق‌ترین مربی تاریخ مدرن این کشور تبدیل کرده است.

دورنمای جذاب ۱۰۰ سالگی جام جهانی

تمدید قرارداد پیشنهادی تا سال ۲۰۳۱ به ویژه با توجه به ساختار منحصربه‌فرد جام جهانی ۲۰۳۰ بسیار حائز اهمیت است. قرار است مسابقات افتتاحیه آن تورنمنت به مناسبت صدمین سالگرد این رقابت‌ها در آرژانتین، اروگوئه و پاراگوئه برگزار شود و سپس بخش اصلی بازی‌ها به کشورهای اسپانیا، پرتغال و مراکش منتقل گردد. در حال حاضر، تمرکز اصلی تیم به طور کامل روی مأموریت پیش رو در میامی مقابل کیپ‌ورد معطوف شده است. آرژانتین پس از یک مرحله گروهی بی‌نقص که با پیروزی مقابل الجزایر، اتریش و اردن همراه بود، بار دیگر به عنوان مدعی اصلی قهرمانی خود را معرفی کرده است. آن‌ها در صورت صعود، در مرحله بعدی با برنده دیدار تیم‌های استرالیا یا مصر روبرو خواهند شد.

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