خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیامد تصمیم جنجالی توخل

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی
کد خبر : 1806009
لینک کوتاه کپی شد.

نیمکت‌نشینی کوبی ماینو با تصمیم توماس توخل در جام جهانی ۲۰۲۶، این هافبک جوان را به سوژه جدید تصاویر طنز فضای مجازی تبدیل کرد.

به گزارش ایلنا، کوبی ماینو در شرایطی هنوز حتی یک ثانیه هم در جام جهانی ۲۰۲۶ به میدان نرفته است که فصل گذشته یکی از مهره‌های کلیدی و محوری منچستریوانیتد به شمار می‌رفت. توماس توخل در هر سه بازی مرحله گروهی سه‌شیرها، ترجیح داد از الیوت اندرسون و دکلان رایس در قلب خط میانی تیمش استفاده کند.

این تصمیم سرمربی آلمانی، موجی از کمدی و شوخی‌های اینترنتی را به راه انداخته است. هواداران در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و سناریوهای مبالغه‌آمیزی را به اشتراک می‌گذارند که نشان می‌دهد توخل حاضر است هر کار سختی را انجام دهد اما به این بازیکن جوان میدان ندهد.

با توجه به اینکه ماینو تنها هافبک آماده و بدون مصدومیت روی نیمکت است، یکی از تصاویر طنز و پربازدید، سرمربی انگلیس را در لباس مسابقه نشان می‌دهد و به شوخی می‌گوید او حاضر است خودش وارد زمین شود اما از ستاره جوانش استفاده نکند.

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی

هافبک ۲۱ ساله در بلاتکلیفی مطلق

واکنش‌های آنلاین به همین‌جا ختم نشد و هواداران همچنان روی انتخاب‌های عجیب این مربی تمرکز کرده‌اند. پست پربازدید دیگری مردی را نشان می‌دهد که به سختی در حال تلاش است تا از روی یک پل به داخل آب سقوط نکند، با این شرح طنز که توخل ترجیح می‌دهد این سختی و عذاب را تحمل کند اما مینو را بازی ندهد. این شوخی‌ها با ویدئویی از مردی که روی دستانش می‌خزد تا کفش‌هایش خیس نشود به اوج خود رسید؛ پستی که با این کپشن منتشر شد: «خیس شدن پاهای توخل یعنی مجبور شدن او به بازی دادن ماینو!»؛ عبارتی که به خوبی حس هواداران را درباره نحوه رفتار سرمربی انگلیس با این هافبک ۲۱ ساله در این تورنمنت بین‌المللی خلاصه می‌کند.

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی

دنباله‌روی ماینو از مسیر پدیده رئال مادرید

مینو راهی را می‌رود که پیش از این در همین تورنمنت توسط اندریک، مهاجم رئال مادرید آغاز شده بود. رابطه کارلو آنچلوتی و این بازیکن جوان نیز زمانی که اندریک در دیدار مقابل مراکش یک نیمکت‌نشین محض بود، سیلاب عظیمی از تصاویر طنز را روانه فضای مجازی کرد و کاربران پویایی و روابط بین این دو نفر را زیر سوال بردند. با این حال، اندریک در آن مقطع به دفاع از سرمربی خود پرداخت و گفت: «او کاری را که به نفع اندریک باشد انجام نمی‌دهد، او کاری را که به نفع هواداران باشد هم انجام نمی‌دهد، او کاری را انجام می‌دهد که به صلاح تیم باشد.» آنچلوتی نیز در نهایت در دیدارهای بعدی مقابل هائیتی و اسکاتلند به او بازی داد و با تاکید بر اینکه این مهاجم بازیکن مهمی خواهد بود، از هواداران خواست تا در قبال روند پیشرفت او صبور باشند.

ستاره منچستریونایتد سوژه اول فضای مجازی در جام جهانی

امید به شکستن قفل نیمکت در مرحله حذفی

تیم ملی انگلیس خود را برای رویارویی با جمهوری دموکراتیک کنگو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی آماده می‌کند و برزیل نیز در اولین بازی حذفی خود به مصاف ژاپن خواهد رفت. اکنون هم مینو و هم اندریک امیدوارند در شرایطی که کشورهایشان در حال ترسیم مسیر صعود به فینال هستند، فرصت حضور در زمین مسابقه را پیدا کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی