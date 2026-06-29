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وداع سوزناک باشوی کوچک با جام جهانی

قایدی: بدشانس‌ترین نسل تاریخ فوتبال ایران هستیم

قایدی: بدشانس‌ترین نسل تاریخ فوتبال ایران هستیم
کد خبر : 1805984
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مهدی قایدی، ستاره تکنیکی تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار پیامی احساسی در صفحه شخصی خود، حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ را خداحافظی با رویاهای یک ملت دانست و این اسکواد را بدشانس‌ترین نسل تاریخ نامید.

به گزارش ایلنا، موج واکنش‌های ملی‌پوشان فوتبال ایران به حذف تلخ و زودهنگام از دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا و مکزیک همچنان ادامه دارد. پس از بیانیه احساسی علیرضا بیرانوند، اکنون مهدی قایدی، وینگر بوشهری و خلاق تیم ملی نیز با انتشار پستی در صفحه رسمی اینستاگرام خود، به این ناکامی بزرگ واکنش نشان داد و متنی سرشار از حسرت و در عین حال امیدواری را با گشودن سفره دلش برای هواداران به اشتراک گذاشت.

قایدی: بدشانس‌ترین نسل تاریخ فوتبال ایران هستیم

متن کامل پست اینستاگرامی مهدی قایدی به شرح زیر است:

«امروز نه فقط از جام جهانی، بلکه از رویاهایی که با هر بازی ساخته بودیم، خداحافظی کردیم.»

«عشق به این پیراهن، با یک شکست یا یک حذف از بین نمی‌رود. ما کنار هم ماندیم، چون دوست داشتن فقط برای روزهای برد نیست.»

«امروز دل‌ها شکست اما امید هنوز زنده است. روزی دوباره برمی‌گردیم؛ خداحافظ جام جهانی، بهترین نسل تاریخ و بدشانس‌ترین نسل تاریخ.»

حمایت تمام‌قد ستاره تکنیکی از رفقای نیمکت‌نشین و فیکس

قایدی در این پیام تلاش کرده تا با تکیه بر کلیدواژه «اتحاد و همدلی»، بار سنگین انتقادات شدید افکار عمومی را از روی دوش هم‌تیمی‌هایش بردارد. او با تاکید بر این مفهوم که «دوست داشتن فقط برای روزهای برد نیست»، عیار وفاداری و همبستگی درون اردوی تیم ملی را در یکی از تاریک‌ترین شب‌های فوتبال ایران به رخ کشید.

ستاره بوشهری فوتبال ایران در شرایطی این نسل را «بهترین و در عین حال بدشانس‌ترین نسل تاریخ» قلمداد کرده که حسرت صعود به مرحله حذفی جام جهانی همچنان بر دل فوتبال‌دوستان ایرانی باقی مانده است. لحن حماسی و پایانی او نشان می‌دهد که این ستاره گریزپا، از همین حالا اسب خود را برای بازگشت مقتدرانه به میادین بین‌المللی و جبران این بدشانسی بزرگ زین کرده است.

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