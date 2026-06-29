به گزارش ایلنا، مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با سه دیدار پرهیجان ادامه می‌یابد. برزیل و آلمان امشب به میدان می‌روند و مراکش فردا صبح با هلند روبه‌رو می‌شود.

امشب دوشنبه ۸ تیر، دو دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی برگزار می‌شود. ساعت ۲۰:۳۰ برزیل در ورزشگاه هیوستون به مصاف ژاپن می‌رود و سه ساعت بعد، ساعت ۲۳:۳۰، آلمان در ورزشگاه ژیلت مقابل پاراگوئه قرار می‌گیرد.

فردا سه‌شنبه ۹ تیر نیز ساعت ۰۴:۳۰ بامداد، مراکش در ورزشگاه گوادالاخارا با هلند دیدار می‌کند.

گفتنی است؛ در اولین دیدار این مرحله شب گذشته کانادا با نتیجه یک بر صفر از سد آفریقای جنوبی گذشت.

تمامی زمان‌ها به وقت ایران است.

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