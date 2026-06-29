به گزارش ایلنا، گواردیولا در پایان فصل ۲۶-۲۰۲۵ رسماً به دوران حضور خود در منچسترسیتی پایان داد و با فتح جام حذفی (FA Cup) و جام اتحادیه (Carabao Cup) شمار افتخارات بزرگ خود را با این تیم به عدد شگفت‌انگیز ۲۰ جام رساند.

با وجود فضای جشن و پایکوبی که پیرامون خداحافظی او شکل گرفته، «برایان کینگ»، استعدادیاب سابق فوتبال، مدعی شده که تصمیم این سرمربی ممکن است کاملاً به نبرد حقوقی و جاری باشگاه با لیگ برتر مرتبط باشد.

کینگ در گفتگو با رسانه «فوتبال اینسایدر» با زیر سوال بردن زمان‌بندی این جدایی گفت: «چرا پپ گواردیولا رفت؟ آیا او چیزی می‌داند که ما از آن بی‌خبریم؟ آیا آن‌ها قرار است با یک محرومیت سنگین مواجه شوند؟ آیا با سقوط به دسته‌های پایین‌تر یا چیزی شبیه به این جریمه می‌شوند؟ اینکه او می‌گوید خسته است و می‌خواهد مدتی از فوتبال دور باشد و این حرف‌ها، من چندان نسبت به این بهانه‌ها مطمئن نیستم. واقعاً مطمئن نیستم؛ او مردِ فوتبال است.»

سناریوی خستگی مفرط یا واقعیت تلخ حقوقی؟

در انظار عمومی، این سرمربی کاتالان همواره پافشاری کرده که جدایی‌اش صرفاً نتیجه یک دهه فشار شدید و تخلیه روانی و احساسی بوده است. گواردیولا پس از آخرین بازی خود که با شکست ۲ بر ۱ مقابل استون ویلا همراه بود، در حالی که اشک می‌ریخت اعتراف کرد: «من خیلی خسته‌ام. جدی می‌گویم، واقعاً خسته‌ام. من هر کاری که می‌توانستم انجام دادم. ما به همه چیز رسیدیم.» او اصرار داشت که این تصمیم را به نفع بازیکنان و باشگاه گرفته تا شروعی تازه را تحت هدایت کادر فنی جدید تجربه کنند.

با وجود این ادعاهای مربوط به خستگی، منتقدانی مانند کینگ با اشاره به وابستگی شدید و همیشگی گواردیولا به فوتبال، به این اظهارات با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. کینگ در ادامه افزود: «هیچ راه دومی وجود ندارد؛ او یک مرد فوتبالی بسیار موفق است، هم در دوران بازی و هم در دوران مربیگری، فرقی نمی‌کند کجا بوده باشد. چه در اسپانیا، چه در آلمان و چه در انگلیس، او همیشه یک برنده است. او مرد سالخورده‌ای نیست. من فقط گاهی اوقات از خودم می‌پرسم که آیا او از اتفاقاتی که قرار است برای منچسترسیتی رخ دهد، چیزی می‌داند که ما نمی‌دانیم؟»

موضع تزلزل‌ناپذیر پپ در دفاع از بی‌گناهی سیتی

در طول یک ماجرای حقوقی پیچیده، این سرمربی ۵۵ ساله همواره صریح‌ترین و جدی‌ترین مدافع مدیران ارشد باشگاه و عملیات مالی آن‌ها بوده است. او حتی زمانی که چمدان‌هایش را برای رفتن می‌بست، بر حمایت قاطع خود از مدیران باشگاه پافشاری کرد و گفت: «من به آن‌ها اعتماد دارم. من با آن‌ها صحبت کردم و به نحوه رفتار و کارهایی که انجام داده‌اند باور دارم. آنچه اتفاق افتاده، دیگر رخ داده است.»

این سرمربی بارها تاکید کرده است که کادر فنی و بازیکنان فعلی هیچ نقشی در اتهامات تاریخی مطرح‌شده نداشته‌اند. او اضافه کرد: «در نهایت یک رای نهایی صادر خواهد شد، اما هیچ‌کس از اعضای کادر فنی، تیم پشتیبانی یا به خصوص بازیکنان و سرمربی در آن مقطع زمانی در باشگاه حضور نداشته‌اند.»

سایه گیوتین سقوط بر سر جانشین گواردیولا

در شرایطی که انزو مارسکا خود را برای به دست گرفتن سکان هدایت تیم در اتحاد آماده می‌کند، سایه سنگین این پرونده و تحقیقات به شدت روی باشگاه سنگینی می‌کند. هرگونه حکم محکومیت می‌تواند منجر به جریمه‌ها و مجازات‌های بی‌سابقه‌ای شود که مسیر حرکت باشگاه را در دوران پس از گواردیولا به طور بنیادی تغییر خواهد داد. در حالی که باشگاه همچنان بر بی‌گناهی خود اصرار می‌ورزد، دنیای فوتبال خود را برای تصمیمی آماده می‌کند که می‌تواند از یک جریمه مالی سنگین تا اخراج کامل از لیگ برتر متغیر باشد.

برای گواردیولا اما یک استراحت طولانی‌مدت و مورد انتظار در پیش است؛ فرسنگ‌ها دورتر از ذره‌بین همیشگی جنجالی‌ترین پرونده حقوقی فوتبال انگلیس. چه او برای فرار از مربیگری در دوران جریمه‌های سنگین باشگاه را ترک کرده باشد و چه به این دلیل که دیگر انرژی برای ادامه دادن نداشت، جدایی او پایان یک عصر طلایی است. ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا این مرد کاتالان می‌دانست که چکش عدالت به زودی فرود می‌آید یا اینکه واقعاً پس از یک دهه سلطه بی‌امان، فقط به استراحت نیاز داشته است.

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