به گزارش ایلنا، رونالدو، اسطوره فوتبال برزیل، از عملکرد کیلیان امباپه تمجید کرد و او را بازیکنی دانست که بیش از هر مهاجم دیگری، سبک بازی‌اش یادآور دوران اوج خودش است.

مهاجم افسانه‌ای برزیل که این روزها مسابقات جام جهانی را از نزدیک دنبال می‌کند، با اشاره به دوران حرفه‌ای خود گفت پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۰۲ مجبور شد برای حفظ جایگاهش، سبک بازی خود را تغییر دهد و با شرایط جدید فوتبال سازگار شود.

او با اشاره به پیشرفت تاکتیکی فوتبال امروز تأکید کرد که نباید از نسل جدید انتظار داشت دقیقاً مانند ستاره‌های گذشته بازی کنند و هر دوره ویژگی‌های خاص خود را دارد.

رونالدو همچنین از دوران مصدومیت‌های سخت خود یاد کرد و گفت برای ادامه حضور در بالاترین سطح فوتبال، مجبور شد هوشمندانه‌تر بازی کند و کیفیت فنی خود را ارتقا دهد.

او در پایان با اشاره به وضعیت فوتبال برزیل، بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر روی پرورش مهاجمان گلزن تأکید کرد و خواستار حمایت جدی‌تر از استعدادهای هجومی این کشور شد.

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