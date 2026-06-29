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محرومیت مادام‌العمر مربی سابق چک

محرومیت مادام‌العمر مربی سابق چک
کد خبر : 1805767
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یوفا با اتخاذ تصمیمی قاطع، مربی سابق چک، پترو ولخوسکی، را به طور مادام‌العمر از فعالیت‌های فوتبالی در اروپا محروم کرد. این اقدام همچنین از فیفا خواسته شده تا به صورت جهانی اجرایی شود.

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) پترو ولخوسکی، مربی دارای مدرک پرو یوفا و از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال زنان جمهوری چک، را به‌صورت مادام‌العمر از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم کرد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تحقیقات پلیس نشان داد ولخوسکی طی چهار سال به‌صورت مخفیانه از ۱۴ بازیکن تیم اف‌سی اسلواچکو در رختکن و حمام فیلم‌برداری کرده است. همچنین در جریان بازرسی از وسایل الکترونیکی او، محتوای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز کشف شد.

ولخوسکی در سپتامبر ۲۰۲۳ و پس از آغاز تحقیقات درباره ویدیوهای ضبط‌شده غیرقانونی بازداشت شد. این پرونده بازتاب گسترده‌ای در فوتبال جمهوری چک و اروپا داشت.

یوفا در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که این مربی به دلیل نقض جدی اصول رفتاری و مقررات انضباطی، برای همیشه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده است. همچنین از فیفا درخواست شده این محرومیت را در سطح جهانی اجرا کند و فدراسیون فوتبال جمهوری چک نیز مجوز مربیگری او را لغو کند.

 

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