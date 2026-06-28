ایران ۳ - ۱ کوبا؛ فرار ایران از بحران با قربانی کردن کوبا
تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار خود از هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ با ارائه نمایشی برتر برابر کوبا به پیروزی ۳ بر ۱ رسید تا این مرحله از رقابتها را با یک برد ارزشمند به پایان برساند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران عصر امروز (یکشنبه، هفتم تیر) در آخرین مسابقه هفته دوم لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ مقابل کوبا قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ از سد حریف خود عبور کند. شاگردان ایران ستهای اول، دوم و چهارم را با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۱ و ۳۰ بر ۲۸ به سود خود به پایان رساندند و تنها ست سوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ واگذار کردند.
ملیپوشان ایران که پیش از این برابر فرانسه، آمریکا و ژاپن شکست خورده بودند، در آخرین دیدار هفته دوم عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند و با شکست کوبا دومین پیروزی خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ را جشن گرفتند.
ایران در ست نخست با وجود رقابت نزدیک دو تیم، در امتیازات پایانی برتری خود را حفظ کرد و با درخشش بازیکنانی مانند امیرحسین حقپرست، محمد ولیزاده و پوریا حاجیپور، ۲۵ بر ۲۲ پیروز شد.
در ست دوم نیز شاگردان ایران روند خوب خود را ادامه دادند و با برتری ۲۵ بر ۲۱ فاصله خود را با حریف افزایش دادند. این ست با مصدومیت شدید کنسپسیون، بازیکن کوبا، همراه بود؛ اتفاقی که باعث توقف چند دقیقهای مسابقه شد و این بازیکن در نهایت با برانکارد زمین را ترک کرد.
کوباییها در ست سوم نمایش بهتری داشتند و با استفاده از قدرت تهاجمی خود، ۲۵ بر ۲۰ به برتری رسیدند تا اختلاف را به حداقل برسانند.
حساسترین بخش مسابقه در ست چهارم رقم خورد؛ جایی که دو تیم تا امتیازات پایانی شانهبهشانه پیش رفتند. در نهایت تیم ایران با حفظ تمرکز در لحظات سرنوشتساز، این ست را ۳۰ بر ۲۸ به سود خود خاتمه داد تا با پیروزی ۳ بر ۱، پرونده هفته دوم لیگ ملتها را با برد ببندد.
بر اساس برنامه مسابقات، هفته سوم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران در بلگراد صربستان برابر اوکراین، آلمان، اسلوونی و ترکیه به میدان خواهد رفت.