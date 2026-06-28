شروع ماراتن مرگ و زندگی در جام جهانی
شگفتیسازان آفریقا به دنبال شکار بزرگ در لسآنجلس
در نخستین و حساسترین نبرد از مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی در دیداری سرنوشتساز به مصاف کانادای میزبان میرود تا تکلیف اولین صعودکننده به جمع ۱۶ تیم برتر مشخص شود.
به گزارش ایلنا، تیمهای ملی فوتبال آفریقای جنوبی و کانادا با تقابل در مرحله یکشانزدهم نهایی در شهر لسآنجلس، تنور مسابقات مرحله حذفی جام جهانی را روشن خواهند کرد. مسابقه روز یکشنبه برای هر دو تیم یک قلمرو کاملاً ناشناخته محسوب میشود؛ چرا که هیچکدام از آنها پیش از این، هرگز موفق به عبور از مرحله گروهی در معتبرترین تورنمنت فوتبالی فیفا نشده بودند.
این نخستین بار از جام جهانی ۲۰۰۲ به بعد است که دو تیم در اولین تجربه حضور خود در چنین مرحلهای به مصاف یکدیگر میروند. در آن دوره، ترکیه موفق شد ژاپن میزبان را با نتیجه ۱ بر ۰ شکست دهد که این اتفاق میتواند یک نشانه و فال نیک برای آفریقای جنوبی باشد که باید در این مرحله با کانادای میزبان روبهرو شود.
کمتر کسی انتظار داشت که بافانا بافانا بتواند با کنار زدن قدرتهایی چون کره جنوبی و جمهوری چک، به عنوان تیم دوم گروه A پس از مکزیک راهی دور بعد شود. آفریقای جنوبی در میان تمام تیمهای گروه خود، کمترین لمس توپ را در محوطه جریمه حریفان (۳۵ بار) داشت و کمترین موقعیت جدی گلزنی (۲ بار) را ایجاد کرد.
پیرمرد تاریخساز و تقابل ضعیفترینهای رنکینگ فیفا
هوگو بروس احتمالاً از بازی در نقش تیم ضعیفتر و شانس کمتر لذت میبرد. آفریقای جنوبی با قرار گرفتن در رده ۶۱ رنکینگ جهانی، به طور مشترک با ژاپن (در سال ۲۰۱۸)، سومین تیم با پایینترین رتبه رنکینگ فیفا است که در مرحله حذفی جام جهانی به میدان میرود؛ رکوردی که پیش از این در اختیار نیجریه (رتبه ۷۴ در سال ۱۹۹۸) و روسیه (رتبه ۷۰ در سال ۲۰۱۸) بوده است.
این مسابقه همچنین یک رویداد تاریخی برای هوگو بروس ۷۴ ساله خواهد بود؛ سرمربی آفریقای جنوبی به مسنترین سرمربی تاریخ تبدیل میشود که هدایت یک تیم را در مرحله حذفی جام جهانی بر عهده دارد. صعود آفریقای جنوبی به عنوان تیم دوم، تا حد زیادی مدیون تاپلو ماسکو بود که گل پیروزیبخش تیمش را در برد حیاتی ۱ بر ۰ مقابل کره جنوبی در هفته سوم به ثمر رساند. او با وجود اینکه تنها ۱۵۹ دقیقه از ۲۷۰ دقیقه ممکن را بازی کرد، بیش از هر بازیکن دیگر آفریقای جنوبی در مرحله گروهی شوتزنی کرد (۸ شوت). تنها یکی از آن ضربات داخل چارچوب بود؛ همان گل پیروزیبخش بازی آخر. برای بروس اصلاً مهم نیست که چه کسی بار تیم را به دوش میکشد؛ ۱۱ گل اخیر آفریقای جنوبی در جام جهانی توسط ۱۱ بازیکن مختلف به ثمر رسیده است، پس باید دید نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟
آیا جادوی مارچ میزبان را نجات میدهد؟
جسی مارسچ احتمالاً به خوبی میداند که زهر خط حمله کانادا از کجا تزریق خواهد شد. ناتان سالیبا در دو بازی خود برای کانادا در این جام جهانی روی سه گل تاثیر مستقیم داشته است (۱ گل و ۲ پاس گل)، در حالی که او در ۱۵ بازی ملی اول خود تنها موفق به ثبت دو گل شده بود. به نظر میرسد مارچ توانسته کیفیت تیمش را در فاز هجومی به طرز چشمگیری ارتقا دهد. کانادا در مرحله گروهی ۲۱ شوت داخل چارچوب ثبت کرد که این رقم تقریباً دو برابر مجموع شوتهای آنها در دو دوره حضور قبلیشان در این تورنمنت است (۶ شوت در ۱۹۸۶ و ۵ شوت در ۲۰۲۲).
این آمار خوب به گلهای زده نیز تبدیل شده است. کانادا در چهار بازی اول خود در تاریخ جام جهانی موفق به گلزنی نشده بود، اما پس از آن در هر پنج مسابقه اخیر خود حداقل یک بار دروازه حریفان را باز کرده است. البته ۶۰ درصد از گلهای آنها در این تورنمنت (۶ گل از ۱۰ گل) در جریان پیروزی ۶ بر ۰ مقابل قطرِ ۹ نفره در هفته دوم به ثمر رسید. کانادا در شرایطی پا به این مسابقه حذفی میگذارد که آخرین بازی خود را واگذار کرده است. گل پرومیس دیوید در شکست ۲ بر ۱ مقابل سوئیس در هفته سوم تنها یک تسلیخاطر بود و باعث شد تا این میزبان مشترک، صدرنشینی گروه B را از دست بدهد.
این باخت باعث شد تا کانادا با کسب چهار امتیاز راهی مرحله حذفی شود؛ کمترین امتیازی که یک کشور میزبان برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی از زمان آمریکا در سال ۱۹۹۴ (که آنها نیز ۴ امتیاز کسب کردند) به دست آورده است. البته آمریکا در آن دوره در اولین مرحله حذفی توسط برزیل حذف شد و مارچ به خوبی میداند که کانادا در مسابقهای که به عنوان شانس اول و خفیف پیروزی وارد آن میشود، حق هیچگونه لغزشی ندارد.
گربه سیاه آفریقایی برای کاناداییها
این تنها دومین رویارویی تاریخ میان آفریقای جنوبی و کانادا به شمار میرود. بافانا بافانا در تنها دیدار قبلی دو تیم، در یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۷ در شهر دوربان با نتیجه ۲ بر ۰ به پیروزی رسیده بود. موضوع نگرانکننده برای مارچ این است که کانادا هر دو دیدار رسمی خود با کشورهای آفریقایی را واگذار کرده است؛ آنها در جام کنفدراسیونهای ۲۰۰۱ با نتیجه ۲ بر ۰ مغلوب کامرون شدند و سپس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با نتیجه ۲ بر ۱ بازی را به مراکش واگذار کردند.
پیشبینی ابرکامپیوتر اوپتا از برنده ماراتن لسآنجلس
ابرکامپیوتر اوپتا شانس بیشتری را برای پیروزی کانادا در ۹۰ دقیقه قانونی مسابقه قائل شده است؛ این اتفاق در ۵۶.۲ درصد از ۲۵,۰۰۰ شبیهسازی انجامشده پیش از بازی رخ داد. در سمت مقابل، آفریقای جنوبی همچنان ۱۹.۷ درصد شانس پیروزی در وقتهای قانونی را دارد، در حالی که احتمال تساوی – که به معنای کشیده شدن بازی به وقتهای اضافه و احتمالاً ضربات پنالتی است – ۲۴.۱ درصد از سناریوها را به خود اختصاص داده است. در مجموع، کانادا ۶۸.۳ درصد شانس صعود به مرحله بعدی را دارد و سهم آفریقای جنوبی برای بقا در تورنمنت ۳۱.۷ درصد پیشبینی شده است.