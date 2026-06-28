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واکنش ماتئوس به شایعه تبانی الجزایر و اتریش

واکنش ماتئوس به شایعه تبانی الجزایر و اتریش
کد خبر : 1805718
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تساوی پرگل الجزایر و اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ که صعود هر دو تیم را قطعی کرد، بار دیگر خاطره «شرم خیخون» را زنده کرد.

به گزارش ایلنا،  تساوی ۳ بر ۳ الجزایر و اتریش در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، اگرچه صعود هر دو تیم به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را رقم زد، اما به دلیل شباهت شرایط جدول با دیدار جنجالی آلمان و اتریش در جام جهانی ۱۹۸۲، بار دیگر بحث احتمال تبانی را بر سر زبان‌ها انداخت.

در جام جهانی ۱۹۸۲ اسپانیا، آلمان غربی و اتریش پس از گل زودهنگام هورست هروبش، بدون ایجاد موقعیت جدی بازی را به پایان رساندند؛ مسابقه‌ای که بعدها با عنوان «شرم خیخون» شناخته شد و به یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات تاریخ فوتبال تبدیل شد.

پیش از دیدار الجزایر و اتریش نیز بسیاری نگران بودند که نتیجه مساوی، هر دو تیم را راهی مرحله بعد کند و همین موضوع باعث شکل‌گیری یک مسابقه کم‌هیجان شود. با این حال، برخلاف این پیش‌بینی‌ها، دو تیم یکی از تماشایی‌ترین بازی‌های جام را به نمایش گذاشتند.

الجزایر در وقت‌های تلف‌شده با گل ریاض محرز ۳ بر ۲ از حریف خود پیش افتاد؛ نتیجه‌ای که در آن لحظه اتریش را حذف و ایران را راهی مرحله بعد می‌کرد. اما ساشا کالایژیچ، مهاجم تعویضی اتریش، در دقیقه ۹۶ گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی با نتیجه ۳ بر ۳ خاتمه یابد و اتریش نیز جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کند.

پس از پایان مسابقه، در برنامه تلویزیونی «لوتار شروع می‌کند» که از سوی رسانه آلمانی بیلد پخش می‌شود، فرضیه‌هایی درباره احتمال کمک عمدی الجزایر به اتریش برای رسیدن به گل تساوی مطرح شد؛ ادعایی که بر این اساس شکل گرفت که الجزایر با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، از تقابل با اسپانیا در مرحله بعد اجتناب می‌کرد.

با این حال، لوتار ماتئوس این گمانه‌زنی را به طور کامل رد کرد و گفت: «به هیچ وجه چنین برداشتی را قبول ندارم. هیچ تیمی برای فرار از یک حریف دست به چنین کاری نمی‌زند، زیرا در این صورت سایر تیم‌ها نیز می‌توانستند چنین اقدامی انجام دهند.»

اسطوره فوتبال آلمان در ادامه تأکید کرد که هرچند شرایط جدول ممکن است روی روند بازی تأثیر گذاشته باشد، اما این موضوع را نباید به معنای تبانی دانست. او افزود: «شاید الجزایر از جایگاه سوم گروه هم رضایت داشته باشد، اما این دلیل نمی‌شود که نتیجه مسابقه از پیش تعیین شده باشد.»

ماتئوس در پایان با تمجید از کیفیت فنی این مسابقه اظهار داشت: «با وجود تمام این بحث‌ها، این دیدار فوق‌العاده بود و بدون تردید یکی از جذاب‌ترین و ماندگارترین بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.»

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