ترکیب احتمالی کانادا برای نبرد بزرگ با آفریقای جنوبی
آرایش احتمالی تیم ملی فوتبال کانادا در آستانه یک بازی تاریخی در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ در برابر آفریقای جنوبی مشخص شده است.
به گزارش ایلنا، کانادا در آستانه برگزاری حساسترین و مهمترین مسابقه تاریخ معاصر خود قرار دارد. برای نخستین بار در تاریخ، کاناداییها پا به مرحله حذفی رقابتهای جام جهانی فوتبال میگذارند؛ دستاوردی بزرگ و بیسابقه که آفریقای جنوبی نیز آن را تجربه خواهد کرد تا این مسابقه تبدیل به یک تقابل کاملاً تاریخی برای هر دو کشور شود.
با وجود اینکه کانادا یکی از میزبانان اصلی جام جهانی ۲۰۲۶ است، اما در این مسابقه سرنوشتساز از موهبت و امتیاز بازی در خانه خود بهرهمند نخواهد بود. شاگردان جسی مارش پس از ایستادن در رتبه دوم جدول گروهی، حالا باید راهی لسآنجلس شوند تا با تکیه بر فرم فوقالعاده و درخشان خود در مرحله گروهی، برای اولین بار جواز صعود به مرحله یکهشتم نهایی را به دست آورند.
با این حال، اوضاع برای آنها کاملاً ایدهآل و بر وفق مراد نیست. کاناداییها در این نبرد بزرگ باید بدون حضور اسماعیل کونه به میدان بروند؛ ستارهای که در آخرین بازی مرحله گروهی دچار مصدومیت شدیدی شد. غیبت او ضربه مهلکی به کمربند میانی تیم وارد میکند، چرا که او با توانایی بالای خود در بازپسگیری توپ، شکستن خطوط دفاعی حریفان و ایجاد تعادل در زمین، به یکی از کلیدیترین مهرههای تیمش تبدیل شده بود.
چینش تاکتیکی احتمالی کادر فنی کانادا
دروازهبان: ماکسیم کرپو (۱۶)
مدافعان: آلیستر جانستون (۲)، لوک د فورجرول (۴)، درک کورنلیوس (۱۳)، ریچی لاریا (۲۲)
هافبکها: تاجون بوکانان (۱۷)، ناتان سالیبا (۲۵)، متیو شوآینیر (۶)، علی احمد (۲۰)
مهاجمان: جاناتان دیوید (۱۰ - کاپیتان)، کایل لارین (۹)
فرمول جسی مارش برای خفه کردن آفریقای جنوبی
انتظار میرود کانادا در این مسابقه نیز به سیستم ۲-۴-۴ خود وفادار بماند؛ سیستمی که به آنها کمک کرد مرحله گروهی را با یک فوتبال هجومی، پرفشار، با ریتم بالا و کاملاً عمودی با موفقیت پشت سر بگذارند. تیم جسی مارش تکیه زیادی بر پرس شدید از جلوی زمین، بازپسگیری فوری توپ بلافاصله پس از لو رفتن آن و انتقال سریع به فاز تهاجمی دارد؛ رویکردی مخرب که تمام رقبای قبلی آنها در این تورنمنت بزرگ را به دردسر انداخته است.
بدون شک غیبت اسماعیل کونه، کادر فنی را مجبور به ایجاد تغییراتی در قلب خط میانی خواهد کرد. در این پازل جدید، ناتان سالیبا و متیو شوآینیر وظیفه سنگین ایجاد تعادل در زمین، تخریب بازی حریف و اتصال سریع توپ به مهرههای هجومی را بر عهده خواهند داشت. در کنارههای زمین نیز، تاجون بوکانان و علی احمد تلاش میکنند تا با استفاده از سرعت ویرانگر خود، خط دفاعی حریف را باز کرده و موقعیتهای تک به تک خلق کنند.
در خط آتش، زوج طلایی جاناتان دیوید و کایل لارین همچنان بزرگترین و اصلیترین تهدید هجومی کانادا به شمار میروند. در حالی که دیوید با جابجاییهای مداوم، خلاقیت بالا و ضربات آخر دقیقش در محوطه جریمه بوی گل میدهد، لارین با تکیه بر قدرت بدنی بالا و تسلط بینظیرش در نبردهای هوایی، مکمل اوست؛ ترکیبی ایده آل که حالا به یکی از بزرگترین نقاط قوت کانادا تبدیل شده است.
بزرگترین چالش برای کانادا در این نبرد، حفظ این شدت از بازی و دوندگی در تمام ۹۰ دقیقه مسابقه و در عین حال، فضا ندادن به تیم ملی آفریقای جنوبی است؛ تیمی که ثابت کرده در ضد حملات فوقالعاده خطرناک و زهردار عمل میکند. اگر کاناداییها بتوانند پرس سنگین خود را دیکته کنند، میانه میدان را به کنترل درآورند و همان راندمان بالای مرحله گروهی را تکرار کنند، شاگردان جسی مارش شانس بسیار بالایی برای ثبت یک صعود تاریخی به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند داشت.