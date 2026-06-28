اخباری: شاید مقابل گلگهر به حد نصاب نرسیم
سرمربی چادرملو اردکان با انتقاد از نحوه برگزاری تورنمنت تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت تیمش برخلاف میل خود در این رقابتها حاضر شده و به دلیل مصدومیت گسترده بازیکنان، ممکن است برای دیدار با گلگهر با کمبود نفرات مواجه شود.
به گزارش ایلنا، سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار با گلگهر اظهار کرد: «از همان ابتدا با برگزاری این تورنمنت موافق نبودیم و تنها به احترام فدراسیون فوتبال و مسئولان آن در این مسابقات شرکت کردیم. اعتقاد داریم شرایط برای همه تیمها یکسان نیست.»
وی درباره وضعیت تیمش گفت: «ما بعد از حدود ۱۱۷ روز بدون انجام مسابقه رسمی مقابل پرسپولیس به میدان رفتیم و همین مسئله فشار زیادی به بازیکنان وارد کرد. متأسفانه هفت بازیکن ما مصدوم شدهاند و هنوز مشخص نیست برای بازی فردا چه نفراتی را در اختیار خواهیم داشت. حتی این احتمال وجود دارد که به حد نصاب لازم هم نرسیم.»
سرمربی چادرملو با انتقاد از نحوه تعیین سهمیه آسیایی افزود: «از نظر معدل امتیازات، شرایط بهتری نسبت به برخی رقبا داشتیم، اما تصمیم گرفته شد سهمیه از طریق یک تورنمنت تعیین شود. این تصمیم را عادلانه نمیدانیم و انتظار داریم به حقوق باشگاه و هواداران چادرملو احترام بیشتری گذاشته شود.»
اخباری ادامه داد: «بازیکنان ما بدون آمادگی کامل و حتی در برخی موارد بدون قرارداد رسمی مقابل پرسپولیس به میدان رفتند، اما با وجود همه این مشکلات عملکرد خوبی داشتند و نشان دادند چه انگیزه و غیرتی دارند.»
وی درباره پیروزی برابر پرسپولیس نیز گفت: «برد مقابل پرسپولیس نتیجه تلاش، همدلی و غیرت بازیکنان بود. البته این شکست چیزی از شخصیت و اعتبار پرسپولیس کم نمیکند.»
سرمربی چادرملو در پایان مدعی شد: «به اعتقاد من، مدیران پرسپولیس در شکلگیری و برگزاری این تورنمنت نقش داشتند، اما ما به جای پرداختن به حاشیهها، تمام تمرکزمان را روی موفقیت چادرملو گذاشتهایم.»
در سوی مقابل، مهدی تارتار، سرمربی گلگهر، برخلاف اخباری در نشست خبری پیش از مسابقه حاضر نشد.