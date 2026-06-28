عبور از لینکر و خیز بلند برای رکورد پله

به گزارش ایلنا، کاپیتان تیم ملی انگلیس شامگاه شنبه دست به کار بزرگی زد و اختلاف سه‌شیرها را با یک ضربه سر دقیق روی ارسال جود بلینگام دوبرابر کرد تا پیروزی ۲ بر صفر مقابل پاناما قطعی شود. این گل، یازدهمین گل کین در ویترین جهانی بود که او را از لینکر افسانه‌ای جلو انداخت؛ مهاجمی که پیش از این با ۱۰ گل زده در جام‌های جهانی ۱۹۸۶ و ۱۹۹۰ رکورددار ملی انگلیس بود.

کین پس از به صدا درآمدن سوت پایان بازی، احساس افتخار خود را از رسیدن به این نقطه عطف ابراز کرد و به بی‌بی‌سی اسپورت گفت:"این قطعاً یک لحظه افتخارآمیز است. من قبل از تورنمنت هم گفته بودم که جام جهانی بزرگترین رقابتی است که ما به عنوان فوتبالیست‌های حرفه‌ای در آن بازی می‌کنیم، بنابراین رسیدن به ۱۱ گل حس غرورآفرینی دارد. هضم این موضوع همیشه سخت است. من فقط می‌خواهم از این لحظه در کنار تیم لذت ببرم و از صدرنشینی در جدول شاد باشم. هرگز این لحظات را ساده و بدیهی فرض نمی‌کنیم. این یک نقطه عطف عالی دیگر بود که به آن رسیدم و امیدوارم آخرین سکوی من در این تورنمنت نباشد."

کین در مسیر شکار بزرگترین اسطوره‌های تاریخ

با پشت سر گذاشتن لینکر، کین حالا نگاه خود را به جدول گلزنان برتر جهان معطوف کرده است. هدف بعدی او کسی نیست جز پله، اسطوره برزیلی، که تنها با یک گل بیشتر، ۱۲ گل در جام جهانی به ثمر رسانده است. پله این آمار را در ۴ تورنمنت و ۱۶ بازی ثبت کرده بود؛ یعنی دقیقاً همان تعداد مسابقه‌ای که کین برای رسیدن به رکورد ۱۱ گل خود انجام داده است.

این مهاجم ۳۲ ساله همچنین در حال بالا رفتن از پله‌های بزرگان تاریخ است. در حالی که لیونل مسی با ۱۸ گل جایگاه خود را در صدر مستحکم‌تر کرده، کین از رکورد ۱۰ گل کریستیانو رونالدو عبور کرده است. او اکنون پشت سر رونالدوی برزیلی با ۱۵ گل، و میروسلاو کلوزه و کیلیان امباپه با ۱۶ گل قرار دارد. با توجه به نرخ گلزنی فعلی او، کاپیتان انگلیس به راحتی می‌تواند قبل از پایان تورنمنت ۲۰۲۶ به جمع ۵ گلزن برتر تاریخ بپیوندد.

پاسخ دندان‌شکن به منتقدان در فاکسبورو

این عملکرد رکوردشکن مقابل پاناما، پاسخی بی‌نقص به منتقدانی بود که پس از یک بازی سخت در اوایل هفته، به کین تاخته بودند. توماس توخل پس از اینکه کین در جریان تساوی ناامیدکننده و بدون گل مقابل غنا در فاکسبورو تنها ۱۹ لمس توپ داشت، به شدت به دفاع از کاپیتان خود برخواست. با وجود آن شب آرام، سرمربی آلمانی از تعویض ستاره خود خودداری کرد و اصرار داشت که بازیکنان کلاس جهانی سزاوار این مسئولیت هستند.

توخل به خبرنگاران گفت:"آیا آرژانتین بیش از حد به مسی متکی است و فرانسه بیش از حد به امباپه وابسته است؟ شرایط همین است که هست. آن‌ها بازیکنانی در کلاس جهانی هستند و معمولاً کاری را انجام می‌دهند که همیشه انجام داده‌اند. تکیه بر هری یک امر کاملاً طبیعی است چون او عاشق مسئولیت‌پذیری است و آن را بر عهده می‌گیرد... ما به هری متکی هستیم چون می‌توانیم این کار را بکنیم، چون او مهاجم ماست، اما بیش از حد به او وابسته نیستیم."

وقتی لینکر کین را «بزرگترین» نامید

ثبات و تداوم کین شاید چشمگیرترین ویژگی او باشد؛ چرا که او تبدیل به دومین بازیکن مرد تاریخ انگلیس شد که در سه جام جهانی مختلف گلزنی کرده و در این باشگاه انحصاری به دیوید بکام پیوست. او پس از کسب کفش طلا با ۶ گل در روسیه ۲۰۱۸ و به ثمر رساندن ۲ گل دیگر در قطر ۲۰۲۲، با ۳ گل خود در این دوره نقشی حیاتی در هدایت انگلیس به مرحله یک‌شانزدهم نهایی ایفا کرده است.

خود لینکر نیز بارها به تمجید از مردی پرداخته که رکوردش را شکست و اخیراً کین را «بزرگترین مهاجم انگلیسی تاریخ» نامیده است. با قرار گرفتن انگلیس در صدر جدول گروه L و صعود مقتدرانه به مرحله حذفی، آن‌ها اکنون باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو بروند و برنده دیدار مکزیک و اکوادور نیز در مرحله یک‌هشتم نهایی منتظر آن‌ها خواهد بود. صحنه کاملاً آماده است تا کین به هجوم خود به کتاب‌های تاریخ ادامه دهد، در حالی که سه‌شیرها به دنبال پایان دادن به انتظار طولانی خود برای بالا بردن جام جهانی هستند.

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