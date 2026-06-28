بمب ساعتی در اردوی کانادا برای بازی مرگ و زندگی

به گزارش ایلنا، شرایط پیرامون آلفونسو دیویس، بزرگترین ستاره فوتبال کانادا، به یک معمای پیچیده تبدیل شده است. در حالی که کانادا خود را برای اولین مسابقه حذفی تاریخ خود در جام جهانی مقابل آفریقای جنوبی آماده می‌کند، دیویس در دسترس کادر فنی است، اما نقش او در زمین اصلاً مشخص نیست. او در کنفرانس خبری پیش از بازی شرکت کرد اما وقتی درباره فیکس بودنش سوال شد، با ریشخند پاسخ داد تا ابهامات درباره حضور او روی نیمکت یا زمین افزایش یابد. روی کاغذ کانادا بدون او هم کیفیت لازم برای شکست آفریقای جنوبی را دارد، اما حضور این ستاره هجومی می‌تواند روحیه تیم را برای مراحل بالاتر و تقابل احتمالی با هلند یا مراکش به شدت بالا ببرد.

دیویس در این باره گفت:«تنها کاری که می‌خواهم انجام دهم بازی کردن فوتبال است. این چیزی است که واقعاً به آن اشتیاق دارم. این بازی معنای زیادی خواهد داشت. خودم را به یاد می‌آورم که به عنوان یک پسر ۱۷ ساله به روسیه رفتم تا در کنگره فیفا درباره آوردن جام جهانی به اینجا صحبت کنم و حالا دیدن اینکه این اتفاق افتاده، چیزی بسیار خاص است.»

بادیگارد آلمانی دیویس در تمرینات کانادا کیست؟

یکی از عجیب‌ترین قاب‌های تمرینات کانادا، حضور یک مربی غول‌پیکر آلمانی به نام ماتیاس بلانکنبرگ در کنار دیویس است؛ مردی با هیکلی بدنسازی که پیراهن تیم ملی کانادا به سختی بر تنش نشسته و برخلاف کفش‌های صورتی بازیکنان، با استوک‌های سیاه در زمین قدم می‌زند. بلانکنبرگ در وب‌سایت خود، خودش را یک «کارشناس عالی‌رتبه فوتبال» معرفی کرده اما جزئیات زیادی ارائه نداده است.

او پیش از این با ستاره‌های بایرن مونیخ مانند دیوید آلابا، ژروم بواتنگ، مالک تیلمن و فرانک ریبری کار کرده و حالا به عنوان مربی اختصاصی دیویس فعالیت می‌کند، هرچند که عضو رسمی کادر بایرن نیست. این مربی به عنوان یک ناظر سخت‌گیر، دیویس خوش‌خنده و پرانرژی را کاملاً تحت کنترل دارد و به صورت مستقل در کمپ کانادا کار می‌کند. این تصمیم پس از نشست مشترک دیویس، فدراسیون کانادا و بایرن مونیخ برای بازگشت امن او به فوتبال اتخاذ شده است.

جسی مارش، سرمربی کانادا، درباره حضور او توضیح داد:«وقتی آلفونسو اشاره کرد که می‌خواهد یک مربی شخصی را برای کمک به توانبخشی خود بیاورد، من کاملاً از آن حمایت کردم. فکر می‌کنم این موضوع بسیار مهم است، به خصوص وقتی در سطح ورزشکاری مانند آلفونسو هستید، باید کسی را داشته باشید که دقیقاً نیازهای بدن شما را بشناسد و فکر می‌کنم او کمک بزرگی بوده است. با ورزشکاران سطح بالا باید مانند ماشین‌های فراری رفتار کنید. شما باید واقعاً از آن‌ها نگهداری کنید و مطمئن شوید که قبل از اینکه بگذارید رها و آزاد باشند، تمام معیارهای سلامتی را پشت سر گذاشته‌اند.»

نقشه فریب برای گمراه کردن رقیبان

در هفته‌های اخیر، حضور بلانکنبرگ در نزدیکی دیویس و تمرینات اختصاصی آن‌ها، نشان‌دهنده روند طولانی بازگشت این بازیکن بوده است. به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای فیفا در تمرینات، آمادگی واقعی دیویس پنهان مانده و همین موضوع هواداران را به تکاپو انداخته است. در دو بازی آخر مرحله گروهی، استراتژی مارش پیرامون دیویس جنجالی شد؛ چرا که مارش پیش از بازی با قطر و سوئیس وعده حضور دیویس را داد، اما او حتی یک دقیقه هم بازی نکرد! مارش بعداً اعتراف کرد که این اظهارات بخشی از یک «نقشه فریب» و تاکتیک روانی بوده است. حتی دیویس خودش تمایل به بازی داشت، اما مارش به دلیل نرسیدن او به شاخص‌های بدنی لازم، با آن مخالفت کرد.

مارش روز پنجشنبه با تایید مخفی‌کاری خود گفت:

«این کار آسان بوده است چون ما یک برنامه مشخص داشتیم. تنها انحراف از برنامه اصلی ما، نحوه ارتباط و صحبت من با شما رسانه‌ها بود.»

فرار از دست خبرنگاران با تلفن برعکس

دیویس در طول دو هفته حضور در ونکوور، پس از بازی با قطر تنها ۴۵ ثانیه با خبرنگاران صحبت کرد و بعد از بازی با سوئیس نیز با گرفتن برعکس گوشی تلفن خود به بهانه تماس فیک، به سرعت از میکسدزون فرار کرد! با این حال، او روز شنبه در لس‌آنجلس واضح‌ترین صحبت‌ها را درباره روند ریکاوری‌اش انجام داد.

دیویس اظهار داشت:

«این بزرگترین رقابت در جهان است، به خصوص وقتی کشور میزبان هستید و در خانه بازی می‌کنید؛ قطعاً انتقاداتی در همه جا وجود خواهد داشت، اما من شخصاً خیلی روی آن تمرکز نکردم. بازی در مرحله حذفی... فکر می‌کنم همه ما درک می‌کنیم که این چقدر مهم است. ما می‌دانیم که نباید مرتکب اشتباه شویم و حتی اگر اشتباهی کنیم، باید در سریع‌ترین زمان ممکن آن را برطرف کنیم.»

با وجود ابهامات، دیویس در پشت دوربین‌ها نقش رهبری خود را حفظ کرده و با بازیکنان جوان‌تر شوخی می‌کند، در حالی که در زمین مسابقه چشم به تابلوی تعویض دوخته تا زمان ورودش فرابرسد.

بازگشت به مسلخ لس‌آنجلس؛ جایی که زانوی دیویس نابود شد

برگزاری این بازی حذفی در لس‌آنجلس برای کانادایی‌ها بسیار نوستالژیک و البته دلهره‌آور است. کانادا در سال ۲۰۰۰ تنها جام معتبر مردان خود یعنی گلدکاپ را با شکست کلمبیا در این شهر بالای سر برد. اما از سوی دیگر، لس‌آنجلس همان جایی است که در مارس ۲۰۲۵، دیویس در آن دچار پارگی رباط صلیبی شد؛ مصدومیتی هولناک که حتی باعث شد بایرن مونیخ تهدید به اقدام قانونی علیه فدراسیون کانادا کند! اگرچه بایرن هرگز آن را پیگیری نکرد، اما دیویس از آن زمان دیگر برای کانادا بازی نکرده است.

دیویس با اشاره به این خاطره تلخ گفت:«بازگشت به این استادیوم، حالا به من این فرصت را می‌دهد تا کاری را که یک سال پیش در ماه مارس شروع کرده بودم، تمام کنم. آن موقع اولین باری بود که در این استادیوم حضور داشتم. استادیوم زیبا و جو فوق‌العاده‌ای است که آن زمان برای من کوتاه شد، اما در نهایت، فوتبال همین است.»

حضور در آمریکا بار روانی بازی در خانه را از روی دوش کانادایی‌ها برمی‌دارد. با وجود سفر بیش از ۴ هزار هوادار کانادایی به لس‌آنجلس، ورزشگاه کاملاً قرمز نخواهد بود و این موضوع شاید به کاهش فشار روی تیمی که می‌خواهد بزرگترین بازی تاریخ خود را ببرد، کمک کند؛ نبردی که دیویس با تمام وجود می‌خواهد بخشی از آن باشد و در این راه، مربی غول‌پیکر آلمانی‌اش نیز سایه‌به‌سایه همراه اوست.

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