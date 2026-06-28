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تورنمنت سه جانبه سهیمه آسیا؛

اعلام اسامی داوران بازی گل‌گهر و چادرملو

اعلام اسامی داوران بازی گل‌گهر و چادرملو
کد خبر : 1805437
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اسامی داوران بازی تیم های گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی تیم های فوتبال گل‌گهر سیرجان و چادرملو اردکان که ساعت ۱۹ فردا دوشنبه هشتم شهریورماه در جهت تعیین سومین سهمیه باشگاهی برای حضور در رقابت های آسیایی برگزار می شود، مشخص شد که به شرح زیر است:

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، فرهاد فرهادپور و وحید زمانی داورVAR: حسین زمانی کمک‌ها: امیرمحمد داودزاده و علی سام ناظر: رسول فروغی

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