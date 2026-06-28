سه جام جهانی غمانگیز برای بیلسا
مارسلو بیلسا بار دیگر نتوانست از مرحله گروهی جام جهانی عبور کند و این بار با تیم ملی اروگوئه تجربهای مشابه با آنچه در جام جهانی ۲۰۰۲ با آرژانتین داشت، را تکرار کرد. بهترین عملکرد او همچنان مربوط به تیم ملی شیلی است که در سال ۲۰۱۰ به مرحله یکهشتم نهایی رسید.
به گزارش ایلنا، بیلسا در مجموع سه جام جهانی، ده بازی هدایت کرده و تنها موفق به کسب سه پیروزی شده است. او در سه بازی دیگر به تساوی رسید و چهار بازی را واگذار کرد. بیلسا در این باره گفت: «کاملاً مطمئن بودم که آرژانتین قهرمان جهان خواهد شد، اما نتوانست از مرحله گروهی عبور کند. آن تیم فوقالعاده بود و در مرحله مقدماتی با فاصله ۱۲ یا ۱۴ امتیاز در صدر قرار گرفت.»
او همچنین افزود: «آرژانتین به آن تورنمنت با فرم ایدهآل نرسید و من نتوانستم اوج عملکرد را برای زمان ضروری حفظ کنم.» آرژانتین در مرحله مقدماتی با کسب ۴۳ امتیاز به عنوان یکی از مدعیان اصلی به جام جهانی رسید و بازیکنانی چون خاویر زانتی، دیگو سیمئونه و گابریل باتیستوتا در ترکیبش حضور داشتند.
این تیم در اولین بازی خود موفق به شکست نیجریه شد، اما در دومین بازی با نتیجه مشابه ۱-۰ مقابل انگلستان شکست خورد و در نهایت با تساوی ۱-۱ برابر سوئد از دور رقابتها کنار رفت.
بیلسا هشت سال بعد با هدایت تیم ملی شیلی به جام جهانی بازگشت و این تیم را پس از دوازده سال غیبت به این مسابقات رساند. شیلی در مرحله گروهی با پیروزی برابر هندوراس و سوئیس به مرحله یکهشتم نهایی رسید، اما در این مرحله با شکست ۳-۰ مقابل برزیل وداع کرد.
در سال ۲۰۲۳، بیلسا به عنوان سرمربی تیم ملی اروگوئه منصوب شد و بار دیگر جام جهانی در افق او قرار گرفت. اروگوئه در مرحله مقدماتی با کسب ۲۸ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت و در جام جهانی با تساوی ۱-۱ برابر عربستان سعودی آغاز کرد.
در بازی دوم، اروگوئه با وجود شروع ضعیف و بازگشت به بازی، نتوانست پیروزی را حفظ کند و به تساوی ۲-۲ رسید. در بازی پایانی برابر اسپانیا، اروگوئه با نتیجه ۱-۰ شکست خورد و بیلسا برای سومین بار در یک جام جهانی از مرحله گروهی حذف شد.