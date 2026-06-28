به گزارش ایلنا، بیلسا در مجموع سه جام جهانی، ده بازی هدایت کرده و تنها موفق به کسب سه پیروزی شده است. او در سه بازی دیگر به تساوی رسید و چهار بازی را واگذار کرد. بیلسا در این باره گفت: «کاملاً مطمئن بودم که آرژانتین قهرمان جهان خواهد شد، اما نتوانست از مرحله گروهی عبور کند. آن تیم فوق‌العاده بود و در مرحله مقدماتی با فاصله ۱۲ یا ۱۴ امتیاز در صدر قرار گرفت.»

او همچنین افزود: «آرژانتین به آن تورنمنت با فرم ایده‌آل نرسید و من نتوانستم اوج عملکرد را برای زمان ضروری حفظ کنم.» آرژانتین در مرحله مقدماتی با کسب ۴۳ امتیاز به عنوان یکی از مدعیان اصلی به جام جهانی رسید و بازیکنانی چون خاویر زانتی، دیگو سیمئونه و گابریل باتیستوتا در ترکیبش حضور داشتند.

این تیم در اولین بازی خود موفق به شکست نیجریه شد، اما در دومین بازی با نتیجه مشابه ۱-۰ مقابل انگلستان شکست خورد و در نهایت با تساوی ۱-۱ برابر سوئد از دور رقابت‌ها کنار رفت.

بیلسا هشت سال بعد با هدایت تیم ملی شیلی به جام جهانی بازگشت و این تیم را پس از دوازده سال غیبت به این مسابقات رساند. شیلی در مرحله گروهی با پیروزی برابر هندوراس و سوئیس به مرحله یک‌هشتم نهایی رسید، اما در این مرحله با شکست ۳-۰ مقابل برزیل وداع کرد.

در سال ۲۰۲۳، بیلسا به عنوان سرمربی تیم ملی اروگوئه منصوب شد و بار دیگر جام جهانی در افق او قرار گرفت. اروگوئه در مرحله مقدماتی با کسب ۲۸ امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت و در جام جهانی با تساوی ۱-۱ برابر عربستان سعودی آغاز کرد.

در بازی دوم، اروگوئه با وجود شروع ضعیف و بازگشت به بازی، نتوانست پیروزی را حفظ کند و به تساوی ۲-۲ رسید. در بازی پایانی برابر اسپانیا، اروگوئه با نتیجه ۱-۰ شکست خورد و بیلسا برای سومین بار در یک جام جهانی از مرحله گروهی حذف شد.

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