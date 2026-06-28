وولر: بازیکنان در برابر پاراگوئه پاسخ خواهند داد
مدیر ورزشی فدراسیون فوتبال آلمان از آمادگی تیمش برای رویارویی با پاراگوئه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و بر اهمیت این بازی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، رودی وولر در کنفرانس خبری خود در پایگاه تمرینی تیم ملی آلمان در ایالات متحده، به تحلیل بازی قبلی تیمش برابر اکوادور پرداخت و گفت: «باید شرایط بازی را بپذیریم. برای اکوادور این بازی بسیار حیاتی بود و فشار زیادی بر روی آنها بود. ما در شرایط متفاوتی قرار داشتیم و این طبیعی است که در چنین شرایطی نتوانیم به بهترین شکل ظاهر شویم.»
وی افزود: «بازی روز دوشنبه کاملاً متفاوت خواهد بود. این یک بازی حذفی است و ما همه چیز را برای پیروزی میگذاریم. پاراگوئه تیمی فیزیکی است که احتمالاً دفاعیتر بازی خواهد کرد. بازیکنان ما به خوبی با این سبک آشنا هستند و من مطمئنم که به خوبی از عهده این چالش برمیآیند.»
وولر همچنین به عملکرد خوب بازیکنان ذخیره در تمرینات اشاره کرد و گفت: «تمرینات روز جمعه فوقالعاده بود. بازیکنانی که کمتر بازی کردهاند، عملکرد بسیار خوبی داشتند و این نشاندهنده عزم و اراده تیم است. ما به تواناییهای خود ایمان داریم و تمام تلاشمان را برای پیروزی در بازی آینده خواهیم کرد.»
وی در ادامه به برخی نقاط ضعف تیم در بازی با اکوادور اشاره کرد و گفت: «ما باید از اشتباهات آسان و غیرضروری در انتقال توپ جلوگیری کنیم. اگر در میانه میدان توپ را از دست بدهیم، تیمهای حریف میتوانند از این فرصتها بهرهبرداری کنند. باید این موضوع را به حداقل برسانیم.»
وولر در پایان به کیفیت بالای یولیان ناگلزمن به عنوان سرمربی تیم اشاره کرد و گفت: «او مربی بسیار با تجربهای است که در شرایط بحرانی میداند چه کار کند. ما باید به او اعتماد کنیم و از تصمیماتش حمایت کنیم.»