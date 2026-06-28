براکت مرحله حذفی کامل شد
برنامه کامل مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
پس از هفتهها رقابت، شگفتی و لحظات دراماتیک، چهره ۳۲ تیم حاضر در مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
به گزارش ایلنا، هر سه کشور میزبان یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا موفق شدند راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شوند؛ هرچند مکزیک با قرعهای سخت روبهرو شده و باید در تاریخ ۳۰ ژوئن در ورزشگاه آزتکا مقابل اکوادور قرار بگیرد. در سوی دیگر، چند مدعی بزرگ در یک سمت جدول قرار گرفتهاند؛ جایی که فرانسه و آلمان در صورت عبور از رقبای خود، در مرحله یکهشتم نهایی به یکدیگر میرسند.
در مقابل، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی مسیر بهتری روی کاغذ دارد و در نخستین دیدار حذفی باید برابر شگفتیساز جام، کیپورد قرار بگیرد. برنده این مسابقه نیز به مصاف تیم پیروز دیدار استرالیا و مصر خواهد رفت.
مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از یکشنبه ۲۸ ژوئن با دیدار کانادا و آفریقای جنوبی آغاز میشود و پس از آن، مسابقات با برنامه سه بازی در روز تا سوم ژوئیه ادامه خواهد داشت.
برنامه کامل مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶:
۲۸ ژوئن: آفریقای جنوبی - کانادا | ورزشگاه SoFi، اینگلوود
۲۹ ژوئن: آلمان - پاراگوئه | ورزشگاه جیلِت، فاکسبرو
۲۹ ژوئن: هلند - مراکش | ورزشگاه مونتری، مکزیک
۳۰ ژوئن: فرانسه - سوئد | ورزشگاه متلایف، نیوجرسی
۳۰ ژوئن: ساحل عاج - نروژ | ورزشگاه AT&T، آرلینگتون
۳۰ ژوئن: مکزیک - اکوادور | ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی
۱ جولای: آمریکا - بوسنی و هرزگوین | ورزشگاه لویز، سانتاکلارا
۱ جولای: بلژیک - سنگال | ورزشگاه لومنفیلد، سیاتل
۱ جولای: انگلیس - جمهوری دموکراتیک کنگو | ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا
۲ جولای: پرتغال - کرواسی | ورزشگاه BMO فیلد، تورنتو
۲ جولای: اسپانیا - اتریش | ورزشگاه SoFi، اینگلوود
۲ جولای: سوئیس - الجزایر | ورزشگاه ونکوور
۳ جولای: آرژانتین - کیپورد | ورزشگاه هاردراک، میامی
۳ جولای: استرالیا - مصر | ورزشگاه AT&T، آرلینگتون
۳ جولای: کلمبیا - غنا | ورزشگاه اروهد، کانزاسسیتی
۳ جولای: برزیل - ژاپن | ورزشگاه NRG، هیوستون
مرحله یکهشتم نهایی:
۴ جولای: برنده آلمان/پاراگوئه - برنده فرانسه/سوئد | فیلادلفیا
۴ جولای: برنده کانادا/آفریقای جنوبی - برنده هلند/مراکش | هیوستون
۵ جولای: برنده برزیل/ژاپن - برنده ساحل عاج/نروژ | نیوجرسی
۵ جولای: برنده مکزیک/اکوادور - برنده انگلیس/کنگو | مکزیکوسیتی
۶ جولای: برنده پرتغال/کرواسی - برنده اسپانیا/اتریش | آرلینگتون
۶ جولای: برنده آمریکا/بوسنی - برنده بلژیک/سنگال | سیاتل
۷ جولای: برنده آرژانتین/کیپورد - برنده استرالیا/مصر | آتلانتا
۷ جولای: برنده سوئیس/الجزایر - برنده کلمبیا/غنا | ونکوور
مرحله یکچهارم نهایی:
۹ جولای: برندههای مسیر آلمان، فرانسه، کانادا، هلند | فاکسبرو
۱۰ جولای: برندههای مسیر پرتغال، اسپانیا، آمریکا، بلژیک | اینگلوود
۱۱ جولای: برندههای مسیر برزیل، مکزیک، انگلیس | میامی
۱۱ جولای: برندههای مسیر آرژانتین، سوئیس، کلمبیا | کانزاسسیتی
نیمهنهایی:
۱۴ جولای: برندگان مسیر فاکسبرو و اینگلوود | آرلینگتون
۱۵ جولای: برندگان مسیر میامی و کانزاسسیتی | آتلانتا
فینال:
۱۹ جولای | ورزشگاه متلایف، نیوجرسی