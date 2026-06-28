به گزارش ایلنا، هر سه کشور میزبان یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا موفق شدند راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شوند؛ هرچند مکزیک با قرعه‌ای سخت روبه‌رو شده و باید در تاریخ ۳۰ ژوئن در ورزشگاه آزتکا مقابل اکوادور قرار بگیرد. در سوی دیگر، چند مدعی بزرگ در یک سمت جدول قرار گرفته‌اند؛ جایی که فرانسه و آلمان در صورت عبور از رقبای خود، در مرحله یک‌هشتم نهایی به یکدیگر می‌رسند.

در مقابل، آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی مسیر بهتری روی کاغذ دارد و در نخستین دیدار حذفی باید برابر شگفتی‌ساز جام، کیپ‌ورد قرار بگیرد. برنده این مسابقه نیز به مصاف تیم پیروز دیدار استرالیا و مصر خواهد رفت.

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ از یکشنبه ۲۸ ژوئن با دیدار کانادا و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود و پس از آن، مسابقات با برنامه سه بازی در روز تا سوم ژوئیه ادامه خواهد داشت.

برنامه کامل مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶:

۲۸ ژوئن: آفریقای جنوبی - کانادا | ورزشگاه SoFi، اینگلوود

۲۹ ژوئن: آلمان - پاراگوئه | ورزشگاه جیلِت، فاکسبرو

۲۹ ژوئن: هلند - مراکش | ورزشگاه مونتری، مکزیک

۳۰ ژوئن: فرانسه - سوئد | ورزشگاه مت‌لایف، نیوجرسی

۳۰ ژوئن: ساحل عاج - نروژ | ورزشگاه AT&T، آرلینگتون

۳۰ ژوئن: مکزیک - اکوادور | ورزشگاه آزتکا، مکزیکوسیتی

۱ جولای: آمریکا - بوسنی و هرزگوین | ورزشگاه لویز، سانتاکلارا

۱ جولای: بلژیک - سنگال | ورزشگاه لومن‌فیلد، سیاتل

۱ جولای: انگلیس - جمهوری دموکراتیک کنگو | ورزشگاه مرسدس بنز، آتلانتا

۲ جولای: پرتغال - کرواسی | ورزشگاه BMO فیلد، تورنتو

۲ جولای: اسپانیا - اتریش | ورزشگاه SoFi، اینگلوود

۲ جولای: سوئیس - الجزایر | ورزشگاه ونکوور

۳ جولای: آرژانتین - کیپ‌ورد | ورزشگاه هاردراک، میامی

۳ جولای: استرالیا - مصر | ورزشگاه AT&T، آرلینگتون

۳ جولای: کلمبیا - غنا | ورزشگاه اروهد، کانزاس‌سیتی

۳ جولای: برزیل - ژاپن | ورزشگاه NRG، هیوستون

مرحله یک‌هشتم نهایی:

۴ جولای: برنده آلمان/پاراگوئه - برنده فرانسه/سوئد | فیلادلفیا

۴ جولای: برنده کانادا/آفریقای جنوبی - برنده هلند/مراکش | هیوستون

۵ جولای: برنده برزیل/ژاپن - برنده ساحل عاج/نروژ | نیوجرسی

۵ جولای: برنده مکزیک/اکوادور - برنده انگلیس/کنگو | مکزیکوسیتی

۶ جولای: برنده پرتغال/کرواسی - برنده اسپانیا/اتریش | آرلینگتون

۶ جولای: برنده آمریکا/بوسنی - برنده بلژیک/سنگال | سیاتل

۷ جولای: برنده آرژانتین/کیپ‌ورد - برنده استرالیا/مصر | آتلانتا

۷ جولای: برنده سوئیس/الجزایر - برنده کلمبیا/غنا | ونکوور

مرحله یک‌چهارم نهایی:

۹ جولای: برنده‌های مسیر آلمان، فرانسه، کانادا، هلند | فاکسبرو

۱۰ جولای: برنده‌های مسیر پرتغال، اسپانیا، آمریکا، بلژیک | اینگلوود

۱۱ جولای: برنده‌های مسیر برزیل، مکزیک، انگلیس | میامی

۱۱ جولای: برنده‌های مسیر آرژانتین، سوئیس، کلمبیا | کانزاس‌سیتی

نیمه‌نهایی:

۱۴ جولای: برندگان مسیر فاکسبرو و اینگلوود | آرلینگتون

۱۵ جولای: برندگان مسیر میامی و کانزاس‌سیتی | آتلانتا

فینال:

۱۹ جولای | ورزشگاه مت‌لایف، نیوجرسی

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