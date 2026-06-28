خانواده بازیکن آرژانتینی در ونزوئلا پیدا شدند
پس از ۷۲ ساعت جستوجو، خانواده لوکاس تریخو، بازیکن آرژانتینی که در ونزوئلا بازی میکند، به طور غمانگیزی پیدا شدند. این خانواده به دلیل زلزله ویرانگر در این کشور جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، باشگاه ورزشی ماریتیمو در لا گوایرا با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، خبر تلخ پیدا شدن خانواده تریخو را تأیید کرد. در این پیام آمده است: «باشگاه ورزشی ماریتیمو عمیقاً از دست دادن خانواده لوکاس تریخو را تسلیت میگوید. از همه خواستاریم که به خانواده و همتیمیهای او احترام بگذارند. پس از ۷۲ ساعت جستوجو، آنها بدون زندگی پیدا شدند.»
مدافع ۳۸ ساله آرژانتینی پیش از این با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، درخواست کمک کرده و از ناپدید شدن همسر و دو فرزندش، آران و آینوا، خبر داده بود. او در پی زلزلهای که باعث تخریب ساختمان محل سکونتش در منطقه پلایا گرانده شد، به شدت نگران بود و از مردم خواسته بود تا برای خانوادهاش دعا کنند.
در زمان وقوع زلزله، تریخو در کاراکاس بود و قرار بود تیمش در مسابقهای از جام ونزوئلا به مصاف دیپورتیو میراندا برود که این بازی به دلیل وضعیت اضطراری لغو شد. زلزلههای با قدرت ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر، حداقل ۱۶۴ کشته و هزاران زخمی به جا گذاشت و لا گوایرا یکی از شهرهای آسیبدیده بود که در آن دهها ساختمان تخریب شد. پس از سه روز جستوجو، خبر غمانگیز پیدا شدن خانواده تریخو تأیید شد.