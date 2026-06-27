کارلوس کیروش باز هم مانع صعود ایران در جام جهانی
در شرایطی که کسب نتیجه غنا مقابل کرواسی میتوانست شانس صعود بزرگی نصیب ایران برای صعود کند، آنها با هدایت کارلوس کیروش خیلی زود از کرواسی عقب افتادند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دیدار دو تیم کرواسی و غنا یکی از جدالهایی است که میتواند شانس صعود ایران به مرحله بعدی به عنوان تیم سوم از گروهش را فراهم سازد.
با این حال کرواسی در دقیقه ۳۱ جدال خود مقابل این حریف که اکنون کارلوس کیروش سرمربی کارکشته اسبق ایران را روی نیمکت دارد، پیش افتاد تا امیدها از این تیم برای شاگردان امیر قلعهنویی کمرنگ شود.
کارلوس کیروش که هدایت تیم ملی را در سه جام جهانی برعهده داشته و در این آخری و در قطر به شکلی عجیب به نیمکت ایران دست یافت، همواره برای هدف بزرگ صعود ناکام ماند. با این حال هواداران ایرانی امیدوار بودند او خیلی دور از نیمکت ایران و روینیمکت غنا با کسب نتیجه برابر کرواسی بتواند رویای صعود را برای ایران هم فراهم سازد.
اتفاقی که فعلا رقم نخورده و تیمش خیلی زود از حریف عقب افتاده و باید دید طی دقایق باقیمانده شرایط به چه شکل خواهد بود.
غنا با چهار امتیاز اکنون خودش شانس صعود را شکل داده تا امیدها را برای ایران کمرنگ کند.
با این حال ایران در صورتی که در دیدار دو تیم کرواسی و غنا به نتیجه دلخواه خود نرسد، همچنان باید چشم به دیدارهای الجزایر مقابل اتریش و همچنین کنگو برابر ازبکستان داشته باشد.