دشان به تمرینات تیم ملی فرانسه بازگشت

به گزارش ایلنا، دشان به دنبال برگزاری مراسم خاکسپاری مادرش، جینت، که روز جمعه تنها با حضور خانواده برگزار شد، به ایالات متحده سفر کرد و آماده است تا تمرینات تیم ملی فرانسه را از سر بگیرد. او برای آماده‌سازی تیمش برای بازی حساس برابر سوئد که روز سه‌شنبه در نیوجرسی برگزار خواهد شد، به تمرینات خواهد پرداخت.

تیم ملی فرانسه در آخرین بازی خود موفق شد نروژ را با نتیجه ۴ بر ۱ شکست دهد و در غیاب دشان، دستیار او، گی استیفن، هدایت تیم را بر عهده داشت. استیفن در این باره گفت: «ما بسیار خوشحالیم که او زودتر به جمع ما بازگشت و در تمرینات شنبه شرکت خواهد کرد. بازیکنان به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند و دشام با آنها صحبت کرد و توضیح داد که در حال عزاداری است و نیاز به رفتن داشت.»

مادر دشان روز سه‌شنبه درگذشت و او برای شرکت در مراسم خاکسپاری به فرانسه بازگشت و در بازی برابر نروژ که آخرین دیدار گروهی بود، حضور نداشت. علت فوت او اعلام نشده است.

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