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تلخ‌ترین اتفاق برای ستاره تیم هلند در جام جهانی

تلخ‌ترین اتفاق برای ستاره تیم هلند در جام جهانی
کد خبر : 1805226
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مهاجم هلندی و باشگاه لیورپول، کودی گاکپو، پس از از دست دادن فرزندش از طرفداران و رسانه‌ها خواسته است که به حریم خصوصی او و خانواده‌اش احترام بگذارند.

به گزارش ایلنا، همسر گاکپو روز شنبه خبر از سقط جنین خود را اعلام کرد. این زوج انتظار داشتند که فرزند دومشان در ماه اکتبر به دنیا بیاید. ون در بیج در پست خود در شبکه‌های اجتماعی تصویری از خود و گاکپو در حال دست گرفتن بر روی یک پتو و کلاه بافتنی منتشر کرد و نوشت: «با قلب‌های شکسته، خبر دلخراش را به اشتراک می‌گذاریم که پسرمان در دوران بارداری از دست رفت.»

او همچنین افزود: «از محبت و حمایت شما سپاسگزاریم. الیجاه رافائل گاکپو. همیشه دوست‌داشتنی. همیشه پسر ما.»

گاکپو نیز در پستی جداگانه نوشت: «این زمان بسیار دشواری برای خانواده ماست. از شما خواهش می‌کنیم که به حریم خصوصی و فضای ما احترام بگذارید. از درک شما سپاسگزاریم.»

این بازیکن ۲۷ ساله در تمامی سه بازی گروهی هلند در جام جهانی شرکت کرده و دو گل به ثمر رسانده است. هلند در مرحله حذفی روز سه‌شنبه به مصاف مراکش خواهد رفت.

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