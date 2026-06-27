انگلیس به مصاف پاناما میرود؛ یادآوری خاطرات شیرین برای کین
تیم ملی انگلیس در آستانه دیدار با پاناما قرار دارد و به دنبال کسب پیروزی برای تثبیت جایگاه خود در صدر گروه است. این بازی همچنین یادآور خاطرات خوشی برای هری کین خواهد بود.
به گزارش ایلنا، هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، پس از تساوی ناامیدکننده این تیم برابر غنا، ابراز امیدواری کرد که تیمش در بازی مقابل پاناما به فرم ایدهآل خود بازگردد. او گفت: «هیچ نگرانی وجود ندارد. ما در مسیر خوبی هستیم و به دنبال اصلاح اشتباهات خود هستیم.»
انگلیس که در بازی اول خود با نتیجه ۴-۲ بر کرواسی پیروز شده بود، در دو بازی اخیر خود با مشکلاتی مواجه شده و حالا به دنبال بازگشت به روزهای اوج خود است. کین همچنین به یادآوری بازی تاریخی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ اشاره کرد که در آن موفق به زدن هتتریک برابر پاناما شد و تیمش با نتیجه ۶-۱ پیروز شد.
تیم پاناما که به دلیل دو شکست متوالی از صعود به مرحله بعدی بازمانده، تنها به دنبال کسب یک پیروزی دلگرمکننده است. این تیم با سرمربیگری توماس کریستنسن، در تلاش است تا در این دیدار آخرین شانسهای خود را امتحان کند.
ترکیب احتمالی پاناما شامل او. موسکرا، م. موریلو، ک. بلکمن، ج. راموس، ج. کوردوبا، آ. آندره؛ ک. مارتینز، ک. هاروی، ی. بارسناس، ج. ال. رودریگز و ج. فاخارد خواهد بود. در سوی دیگر، انگلیس با ترکیبی شامل ج. پیکفورد، ج. کوانساه، ا. کونسا، م. گوهی، د. اسپنس، ا. اندرسون، د. رایس، ن. مادوئکه، ج. بلینگهام، آ. گوردون و هری کین به میدان خواهد رفت.
منبع: Ole