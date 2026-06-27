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امیدواری دونگا برای قهرمانی برزیل

امیدواری دونگا برای قهرمانی برزیل
کد خبر : 1805224
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دونگا، کاپیتان سابق تیم ملی برزیل، از بازیکنان این تیم خواسته تا به انتقادات و تمجیدها توجه نکنند و بر این باور است که آنها می‌توانند تاریخ‌ساز شوند.

به گزارش ایلنا، دونگا در حاشیه نمایشگاه «از ریشه‌ها تا روح» در میامی، به ارزیابی عملکرد تیم ملی پرداخت و گفت: «اگر بازیکنان باور داشته باشند، آنچه دیگران می‌گویند تاثیری ندارد. ما در سال ۱۹۹۴ نیز با انتقادات زیادی روبرو بودیم، اما خودمان تاریخ را تغییر دادیم. اکنون نوبت آنهاست که تغییر ایجاد کنند.»

این کاپیتان سابق همچنین به پیشرفت تیم در مسابقات اشاره کرد و افزود: «تیم در حال رشد است. در بازی اول انتقادات زیادی وجود داشت، اما حالا وضعیت بهتر شده است. ما هنوز نمی‌دانیم برزیل چگونه بازی خواهد کرد، اما هر بازی بهتر می‌شود.»

دونگا همچنین از نقش کلیدی بازیکنانی چون وینیسیوس جونیور که تاکنون چهار گل در جام جهانی به ثمر رسانده، دفاع کرد و گفت: «برای قهرمانی در جام جهانی، تیم باید بازیکنانی داشته باشد که بتوانند سرنوشت بازی را رقم بزنند.»

وی در ادامه به اهمیت حضور نیمار در تیم اشاره کرد و گفت: «نیمار می‌تواند در این جام تفاوت ایجاد کند، اما بستگی به شرایط او و تصمیمات مربی دارد. اگر نیاز به بازیکن تکنیکی باشد، نیمار می‌تواند بازی را تغییر دهد.»

تیم ملی برزیل با یک تساوی و دو پیروزی به مرحله دوم صعود کرده و در اولین بازی حذفی به مصاف ژاپن خواهد رفت. دونگا همچنین به اعتماد به نفس تیم ژاپن اشاره کرد و گفت: «اعتماد به نفس خوب است، اما نباید از حد بگذرد. اگر ژاپن بخواهد مقابل برزیل بازی کند و فضا بدهد، ممکن است دچار مشکل شود.»

در پایان، دونگا پیامی برای کارلوس آلبرتو پریرا، مربی سابق خود، و الکس اسکوبار، مجری تلویزیونی، فرستاد و برای بهبودی آنها آرزوی سلامتی کرد.

 

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