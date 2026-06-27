هتتریک تاریخی هم آقای توپ طلا را راضی نکرد
واکنش عجیب دمبله بعد از درهمکوبیدن نروژ
ستاره تیم ملی فرانسه پس از ثبت یک هتتریک تاریخی مقابل نروژ در جام جهانی، در واکنشی غیرمنتظره این دستاورد بزرگ را کماهمیت جلوه داد.
به گزارش ایلنا، عثمان دمبله با ثبت دومین هتتریک سریع تاریخ جام جهانی در جریان پیروزی ۴ بر ۱ فرانسه مقابل نروژ، یک کلاس درس واقعی به نمایش گذاشت. این وینگر زهرآگین در ۳۲ دقیقه ابتدایی مسابقه سه بار دروازه حریف را باز کرد و به رکوردهایی در گلزنی دست یافت که از سال ۱۹۵۴ تاکنون دستنخورده باقی مانده بود تا از صدرنشینی خروسها در گروه I اطمینان حاصل کند.
علیرغم بیرحمی و کارایی بینقص این ستاره پاریسنژرمن در خط حمله مقابل ترکیب تغییریافته نروژ، او در رفتاری غیرمنتظره تمجیدهای رسانهها را نادیده گرفت و بلافاصله از تمام اعضای تیم خواست با ورود به مراحل حذفی تورنمنت، تمرکز صددرصدی خود را حفظ کنند.
خطونشان ستاره فرانسه برای رقبا
مهاجم ملیپوش فرانسه هنگام تحلیل این پیروزی قاطع، ضمن حفظ خونسردی در خصوص درخشش فردی و گلزنیهایش، بر اهمیت اتحاد تیمی و ارتباط درون زمین تأکید کرد.
دمبله در گفتگو با شبکه M6 اظهار داشت:
"این مسابقه برای سرگروهی ما اهمیت بالایی داشت. ما میخواهیم در همه بازیها برنده شویم و تمرکزمان را کاملاً حفظ خواهیم کرد، چرا که مراحل بعدی به مراتب سختتر و پیچیدهتر خواهد بود. بازیکنان باکیفیتی در زمین و حتی روی نیمکت حضور دارند و با ارتباط مناسب، همهچیز راحتتر میشود. ما درک بهتری از یکدیگر پیدا کردهایم و این نکته مثبتی است؛ پس باید همین روند را ادامه دهیم."
بازیهای قبلیام را بیشتر دوست داشتم
علیرغم ارزش تاریخی این هتتریک تماشایی در نیمه اول، دمبله در میکسدزون ورزشگاه ارزیابی صادقانه و عجیبی از عملکرد خود ارائه داد و این بازی را در سطحی پایینتر از نمایشهای قبلیاش در مرحله گروهی دانست.
او صراحتاً اعلام کرد:
"من خوشحالم، این یک لحظه منحصربهفرد و مهم برای من است. عملکردم خوب بود، اما بازی خودم مقابل سنگال یا عراق را بیشتر ترجیح میدهم؛ فکر میکنم در آن مسابقات بسیار تأثیرگذارتر بودم. ما باید تمرکزمان را حفظ کنیم؛ اتفاقات مهمی در راه است."
زنگ خطر برای گراهام پاتر
تیم ملی فرانسه پس از کسب سه پیروزی متوالی در مرحله گروهی، با کوهی از اعتماد به نفس پا به مراحل حذفی میگذارد و باید روز سهشنبه آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف سوئد برود. با رسیدن دمبله به اوج آمادگی در کنار کیلیان امباپه، خروسها حالا باید این روند ویرانگر خود را مقابل تیم غیرقابلپیشبینی گراهام پاتر نیز تکرار کنند.