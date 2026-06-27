به گزارش ایلنا، نمایش‌های خیره‌کننده و فوق‌العاده خولیان کوئینونز در خط حمله و رائول «تالا» رانجل در درون دروازه، مکزیک را در موقعیتی ایده‌آل قرار داده تا به یک ماجراجویی بزرگ و تاریخی دست بزند که تا سال‌ها در یادها باقی بماند. گل‌ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند، سیوهای نجات‌بخش تکرار شدند و باور و ایمان به تیم تحت هدایت خاویر «واسکو» آگیره با هر مسابقه بیشتر و بیشتر رشد کرد.

آگیره پس از هدایت مایورکا به فینال بی‌سابقه کوپا دل ری در سال ۲۰۲۴، جایی که آن‌ها بازی را به اتلتیک بیلبائو واگذار کردند، بار دیگر این تماس را دریافت کرد تا به خانه برگردد و هدایت مکزیک را بر عهده بگیرد. دقیقاً همانند دو دوره اول حضورش در تیم ملی، او این بار هم آمد تا نظم و آرامش را به اردوگاه مکزیک بازگرداند.

بازیکنان از السلکتور فاصله گرفته بودند و هواداران نیز از مسیر حرکت تیم ناامید شده بودند. آگیره دوران حرفه‌ای خود را بر پایه ورود به موقعیت‌های دشوار و یافتن راه‌حل‌ها بنا کرده است. دوران حضور او در اسپانیا و هدایت تیم‌های اسپانیول، اوساسونا، لگانس و مایورکا، برای او شهرتی به عنوان سرمربی کارکشته ایجاد کرد که قادر است تیم‌ها را از منطقه خطر خارج کند.

او با مکزیک کاری به همان اندازه ارزشمند انجام داده است؛ او توانسته دوباره بازیکنان را با تیم ملی آشتی دهد و به هم متصل کند. انرژی‌های مثبت و حس خوب به اردوگاه برگشته است و حالا آگیره به دنبال چیزی است که برای دهه‌ها دست‌نیافتنی به نظر می‌رسید: هدایت السلکتور به مرحله یک‌چهارم نهایی برای اولین بار از سال ۱۹۸۶ تاکنون.

رسانه گل به بررسی این موضوع پرداخته است که چه کسانی در آستانه مرحله یک‌شانزدهم نهایی زیر نظر آگیره ارزش خود را بالا برده‌اند و سهام چه کسانی سقوط کرده است.

رشد خیره‌کننده رائول رانجل

پس از دو بازی در مرحله گروهی، رائول «تالا» رانجل با ارسال ۱۶ پاس بلند دقیق، در میان دروازه‌بان‌های برتر جام جهانی در این شاخص قرار گرفت. این موضوع نشانه دیگری از پیشرفت چشمگیر سنگربان چیواس در این زمینه بود، آن هم از زمانی که اولین بازی خود را در لیگ دسته اول در سال ۲۰۲۳ انجام داد.

بازی با توپ او هنوز در سطح ادرسون یا مانوئل نویر نیست؛ دو دروازه‌بانی که به مهره‌های محوری در بهترین تیم‌های پپ گواردیولا تبدیل شدند، اما ثبات رانجل به پاس‌های او اجازه داده تا به بخش جدایی‌ناپذیری از بازیسازی السلکتور از عقب زمین تبدیل شود.

از آن بهتر، دبل‌سیو خیره‌کننده او در دیدار مقابل کلمبیا برای قطعی کردن کسب سه امتیاز در گوادالاخارا نشان داد که او همچنان می‌تواند همان لحظات کلاسیک و نجات‌بخش دروازه‌بانی را که مکزیک در جام جهانی به آن نیاز دارد، خلق کند. این واقعیت را هم اضافه کنید که السلکتور در سال ۲۰۲۶ تنها دو گل دریافت کرده است و حس موجود کاملاً واضح است: مکزیک ممکن است بالاخره جانشین برحق گیرمو اوچوا را پیدا کرده باشد.

روزهای تاریک سانتیاگو خیمنز

این واقعیت که گیِرمو «مموته» مارتینز در دیدار مقابل جمهوری چک جلوتر از سانتیاگو خیمنز در ترکیب اصلی قرار گرفت، گویای نکات زیادی درباره جایگاه فعلی مهاجم آث میلان است.

اگرچه او در دیدارهای مقابل کلمبیا و جمهوری چک به عنوان بازیکن تعویضی چند دقیقه‌ای فرصت بازی به دست آورد، اما فرم ایده‌آل خیمنز هنوز بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. برای یک مهاجم، اعتماد به نفس معمولاً از طریق گلزنی حاصل می‌شود و او در السلکتور فرصت‌های واضح کافی برای بازیافتن این ریتم را نداشته است. در دیدار برابر جمهوری چک، او یک موقعیت کاملاً واضح گلزنی به دست آورد اما نتوانست آن را تبدیل به گل کند.

این بدان معنا نیست که خیمنز کاملاً از برنامه‌ها کنار گذاشته شده است. کیفیت او هنوز پابرجاست و دوران حرفه‌ای او در رده باشگاهی خود گویای همه چیز است. اما با ورود به مراحل حذفی، به نظر می‌رسد که آرماندو «هورمیگا» گونزالز و مارتینز گزینه‌های گلزنی ترجیحی آگیره برای ورود از روی نیمکت هستند و از او پیشی گرفته‌اند.

رشد خیره کننده: روبرتو آلوارادو

خوان کارلوس اوسوریو، سرمربی سابق مکزیک و کارشناس فعلی شبکه TUDN، به شیوه‌ای که آگیره از روبرتو آلوارادو در طول جام جهانی استفاده کرده است، اشاره کرد.

در دیدار افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی، آلوارادو ۶ توپ‌ربایی ثبت کرد و در ۹ نبرد زمینی پیروز شد. در تقابل با کلمبیا، تأثیر دفاعی او تا این حد چشمگیر نبود، اما با این حال دو توپ‌ربایی و سه دفع توپ به نمایش خود اضافه کرد.

اوسوریو در این رابطه گفت: «اگر آگیره می‌خواست به ما نشان دهد که چگونه می‌توان با عقب کشیدن وینگر یک سیستم پنج دفاعه ساخت، این کار را انجام داده است. هیچ تیم دیگری این کار را نمی‌کند.»

آلوارادو خستگی‌ناپذیر تلاش کرده تا دو نقش متفاوت را در زمین ایفا کند. او در جریان پیروزی مقابل آفریقای جنوبی پاس گل داد و همچنان به دنبال زدن گل خود بود، اما ارزش او فراتر از ضربه نهایی است. نفوذ و تأثیرگذاری او با هر مسابقه افزایش یافته و به همین دلیل است که آگیره او را در دیدار مقابل جمهوری چک در زمین نگه داشت. حضور او در زمین حیاتی است.

روزهای تاریک الکسیس وگا

الکسیس وگا به عنوان یکی از بازیکنانی وارد این چرخه شد که به نظر می‌رسید توانایی حمل بار سنگین خط حمله مکزیک را دارد. اهمیت او در طول مسابقات گلد کاپ ۲۰۲۵ به همه یادآوری کرد که او در صورت داشتن اعتماد به نفس چه چیزهایی می‌تواند ارائه دهد: شخصیت بالا در حفظ توپ، خلاقیت در فضاهای بسته و توانایی خلق یک لحظه تعیین‌کننده.

اما این جام جهانی آن‌طور که او تصور می‌کرد پیش نرفته است. وگا به ندرت بازی کرده است و در حالی که دیگران دقایق مفید و مهمی را جمع‌آوری کرده‌اند، تعریف نقش او در تیم سخت‌تر شده است. کوئینونز گلزنی کرده، آلوارادو به مهره‌ای ضروری در ساختار آگیره تبدیل شده و بازیکنان جوان‌تر حاضر در لیست، رقابت داخلی را حتی از قبل هم بالاتر برده‌اند.

این مورد درباره بد بازی کردن وگا نیست؛ اصلاً و ابداً. او همچنان یک حضور ارزشمند در گروه به شمار می‌رود و یکی از بازیکنانی است که می‌تواند به حفظ انرژی مثبتی که آگیره در تیم ملی بازسازی کرده، کمک کند. اما تأثیرگذاری او در داخل زمین آن‌جایی نیست که خودش امید داشت باشد و با ورود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی، او بیشتر شبیه به یک بازیکن مکمل به نظر می‌رسد تا یک چهره محوری و اصلی.

رشد خیره‌کننده ادسون آلوارز

ادسون آلوارز پیش از آغاز دیدار مقابل کلمبیا در گوادالاخارا، حتماً در کنار خط زمین توقف کرد تا با دو شخصیت مهم دوران حرفه‌ای خود خوش‌وبش کند: خوان کارلوس اوسوریو و ریکاردو لاولپه. اوسوریو کسی بود که او را برای اولین بار به تیم ملی بزرگسالان دعوت کرد، در حالی که لاولپه اولین بازی حرفه‌ای او را در باشگاه آمه‌ریکا رقم زد.

این دو سرمربی چیزی را در آلوارز جوان دیدند که اکنون به بخش محوری و اصلی این نسخه از السلکتور تبدیل شده است. او در دیدار مقابل کلمبیا یک بار دیگر این موضوع را به نمایش گذاشت.

آلوارز مسابقه را با دقت پاس ۹۱ درصدی به پایان رساند، تمام دریبل‌های خود را با موفقیت انجام داد و در تمامی نبردهای زمینی و هوایی خود به پیروزی رسید.

پیش از شروع جام جهانی، کمتر کسی می‌توانست تصور کند که آگیره از آلوارز، اریک لیرا و لوئیس رومو در یک ترکیب اولیه استفاده کند، اما این ایده جواب داد. تجربه و رهبری آلوارز در مراحل حذفی اهمیت به مراتب بیشتری خواهد داشت و در این مقطع، جایگاه او در ترکیب اصلی کاملاً تضمین‌شده و قطعی به نظر می‌رسد.

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