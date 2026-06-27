ایران 1-1 مصر: شانس صعود باقی است
تقابل جذاب ایران و مصر در آخرین دور گروهی جام جهانی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
این دیدار به میزبانی ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آغاز شد تا دو تیم در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برای کسب جواز حضور در مرحله حذفی به مصاف یکدیگر بروند.
تیم ملی ایران پس از دو تساوی مقابل نیوزیلند و بلژیک، با انگیزه کسب نتیجهای مطلوب وارد این مسابقه شد و امیدوار بود برای نخستین بار در تاریخ، از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند.
در سوی مقابل، مصر با چهار امتیاز صدرنشین گروه بود و برای قطعی کردن صعود خود، تنها به یک امتیاز از این مسابقه نیاز داشت. با این حال، فراعنه نیز برای حفظ صدرنشینی و صعود مقتدرانه به میدان رفته بودند.
لحظات حساس:
دقیقه ۵: پاس چیپ رامی ربیعه از میانه زمین به پشت مدافعان ایران رسید و مصطفی زیکو با یک ضربه هوشمندانه توپ را در مسیر محمد صلاح قرار داد. ضربه مهاجم مصر پس از برخورد به علی نعمتی مقابل علیرضا بیرانوند فرود آمد و دروازهبان ایران تنها توانست آن را ناقص دفع کند تا محمود صابر از راه برسد و با یک شوت زمینی از بین پاهای بیرانوند، گل نخست مصر را به ثمر برساند.
دقیقه ۱۱: در اتفاقی ناباورانه، مهدی طارمی که سالها به عنوان یکی از مطمئنترین پنالتیزنان فوتبال ایران شناخته میشد، در حساسترین مسابقه تیم ملی فرصت طلایی گلزنی را از دست داد. مهاجم ایران که خودش پنالتی را گرفته بود، ضربهاش را زمینی به سمت چپ دروازه زد، اما مصطفی شوبیر با شیرجهای تماشایی مسیر توپ را بست. در ادامه نیز تلاش بازیکنان ایران روی توپ برگشتی ثمری نداشت تا یکی از بهترین فرصتهای شاگردان امیر قلعهنویی برای پیش افتادن از دست برود.
دقیقه ۱۴: محمد محبی با فراری تماشایی از جناح چپ، توپ را با پاسی در عرض به میلاد محمدی رساند. مدافع چپ ایران با حضوری غیرمنتظره در محوطه جریمه، پس از یک سرتوپ زیبا با پای راست و غیرتخصصی خود گوشه دروازه مصر را هدف گرفت که مصطفی شوبیر با واکنشی عالی توپ را دفع کرد، اما رامین رضائیان همانند دیدار مقابل نیوزیلند در ریباند حاضر بود و از زاویهای بسیار بسته، جایی که تنها به اندازه عبور یک توپ فوتبال فضا وجود داشت، توپ را به سقف دروازه فراعنه چسباند تا بازی به تساوی کشیده شود.
دقیقه ۲۱: مصر تا آستانه زدن گل دوم پیش رفت. شوت سنگین محمد هانی از پشت محوطه جریمه در مسیر دروازه قرار داشت، اما سعید عزتاللهی با واکنشی فوقالعاده و ضربه سر، توپ را پیش از رسیدن به چارچوب دفع کرد و به کرنر فرستاد تا ایران از یک گل حتمی نجات پیدا کند.
دقیقه ۳۰: حرکت انفجاری محمود حسن ترزگه از جناح چپ، او را تا پشت محوطه جریمه ایران رساند. ستاره مصر پس از نفوذ به عرض، با شوتی محکم دروازه ایران را نشانه گرفت، اما علیرضا بیرانوند بدون دردسر توپ را در آغوش گرفت و اجازه نداد اختلاف بیشتر شود.
دقیقه ۳۹: محمود صابر از پشت محوطه جریمه با یک شوت زمینی دروازه را هدف گرفت، اما توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت و این فرصت نیز برای تیمش از دست رفت.
دقیقه ۱+۴۵: همکاری تماشایی علی نعمتی و سامان قدوس در جناح چپ، خطرناکترین موقعیت ایران در دقایق پایانی نیمه نخست را رقم زد. ارسال دقیق نعمتی با ضربه سر شجاع خلیلزاده همراه شد، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیر دروازه مصر به بیرون رفت.
دقیقه ۴+۴۵: محمود صابر بار دیگر شانس خود را با یک شوت از راه دور امتحان کرد، اما این ضربه دقت لازم را نداشت و با اختلافی زیاد از کنار دروازه ایران به بیرون رفت.
دقیقه ۴۶: ایران نیمه دوم را با حملاتی پیاپی آغاز کرد. ارسال خطرناک سامان قدوس ابتدا توسط یاسر ابراهیم دفع شد، اما توپ در ادامه به رامین رضاییان رسید. پاس عرضی او برای سعید عزتاللهی مهیا شد، ولی شوت این بازیکن از بالای دروازه مصر به بیرون رفت.
دقیقه ۴۹: مصر با طراحی حملهای خطرناک پاسخ داد. ارسال تند و دقیق محمد صلاح از جناح راست به محمود حسن ترزگه رسید، اما ضربه سرضرب او را علیرضا بیرانوند با واکنشی مطمئن و درازکش مهار کرد.
دقیقه ۵۲: یک پاس بلند به پشت مدافعان ایران، محمد صلاح را در موقعیت خطرناکی قرار داد. او پس از فراری سریع، توپ را به مقابل دروازه فرستاد، اما شوت سرضرب محمود ترزگه با تکل بهموقع و عالی صالح حردانی دفع شد و راهی کرنر شد.
دقیقه ۶۲: توپ سرگردان در محوطه جریمه ایران مقابل پای زیزو قرار گرفت، اما شوت روی پای او پس از برخورد به سعید عزتاللهی تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد.
دقیقه ۶۴: مصریها روی یک ضربه ایستگاهی، حرکت تمرینشده و خطرناکی را اجرا کردند. ارسال به پشت مدافعان ایران با پاس رو به عقب لاشین همراه شد، اما محمود ترزگه نتوانست از این فرصت استفاده کند و مدافعان ایران توپ را به کرنر فرستادند.
دقیقه ۶۶: شجاع خلیلزاده با یک قطع توپ استثنایی، پاس عمقی عمر مرموش را پیش از رسیدن به مهاجم مصر مهار کرد و با این واکنش بهموقع، مانع از شکلگیری یک موقعیت خطرناک برای حریف شد.
دقیقه ۶۸: عمر مرموش پس از عبور تماشایی از میان سه مدافع ایران، با شوتی دیدنی از پشت محوطه جریمه دروازه ایران را تهدید کرد، اما توپ پس از برخورد به شجاع خلیلزاده تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد تا این مدافع بار دیگر ناجی تیم ملی ایران شود.
دقیقه ۷۶: حملات پیاپی بازیکنان ایران تا آستانه به ثمر رسیدن گل دوم پیش رفت. ارسال خطرناک از جناح راست بدون استفاده باقی ماند و در ادامه نیز فرصتهای بهدستآمده برای میلاد محمدی و محمد قربانی از دست رفت تا این موقعیت طلایی هدر برود.
دقیقه ۸۱: رامین رضاییان از سمت راست زمین با شوتی غافلگیرکننده دروازه مصر را هدف گرفت، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و با عبور از کنار دروازه راهی اوت شد.
تیم ملی ایران
علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی.
سرمربی: امیر قلعهنویی
تیم ملی مصر
مصطفی شوبیر، محمد عبدالمنعم، رامی ربیعه، محمد هانی، احمد فتوح، مهند لاشین، محمود صابر، مصطفی زیکو، امام عاشور، محمد صلاح و محمود ترزگه.
سرمربی: حسام حسن