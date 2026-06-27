ترکیب تیم ملی ایران برابر مصر
ترکیب تیم ملی ایران برابر مصر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مصر میرود؛ مسابقهای که نتیجه آن میتواند سرنوشت شاگردان امیر قلعهنویی در این رقابتها را مشخص کند.
کادر فنی تیم ملی برای این دیدار تصمیم گرفته با آرایش ۱-۴-۵ وارد میدان شود؛ سیستمی که در زمان حمله به ۳-۴-۳ تغییر شکل خواهد داد تا ایران علاوه بر حفظ انسجام دفاعی، در ضدحملات نیز خطرناک ظاهر شود.
علیرضا بیرانوند همچنان سنگربان شماره یک تیم ملی است و پس از نمایش قابل قبول مقابل بلژیک، امیدوار است سومین مسابقه خود در این جام را نیز با عملکردی موفق پشت سر بگذارد.
در خط دفاع، شجاع خلیلزاده، محمدحسین کنعانیزادگان و علی نعمتی سه مدافع مرکزی ایران را تشکیل میدهند. حضور نعمتی باعث شده میلاد محمدی بهعنوان وینگبک چپ به ترکیب اصلی بازگردد و در سمت مقابل نیز رامین رضاییان یک خط عقبتر نسبت به دیدار قبلی، در نقش وینگبک راست به میدان برود.
در مرکز زمین، سعید عزتاللهی همچنان مهره ثابت تیم ملی است و این بار محمد قربانی در کنار او قرار گرفته است؛ هافبکی که در دو بازی گذشته فرصت حضور پیدا نکرده بود و حالا جای احسان حاجصفی را در ترکیب اصلی گرفته است.
سامان قدوس و محمد محبی نیز برای سومین مسابقه متوالی از ابتدا به میدان میروند و وظیفه طراحی حملات و حمایت از مهدی طارمی را بر عهده خواهند داشت. طارمی نیز تنها مهاجم تخصصی ایران در این مسابقه است و امید اصلی گلزنی تیم ملی محسوب میشود.
تیم ملی ایران نسبت به دیدار قبلی برابر بلژیک دو تغییر در ترکیب اصلی دارد؛ جایی که میلاد محمدی و محمد قربانی جانشین صالح حردانی و احسان حاجصفی شدهاند.
ترکیب تیم ملی ایران مقابل مصر:
علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانیزادگان، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، رامین رضائیان، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، سامان قدوس، محمد محبی و مهدی طارمی.