پیشنهاد تمدید قرارداد برای پوچوتینو بعد از صعود با آمریکا
فدراسیون فوتبال آمریکا به مائوریسیو پوچتینو پیشنهاد تمدید قرارداد تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ را ارائه کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پوچتینو از اواخر سال ۲۰۲۴ سرمربی تیم ملی مردان آمریکا است.
به گزارش ایلنا، پوچتینو و فدراسیون فوتبال آمریکا در حال گفتگو درباره یک قرارداد جدید به مدت سه ماه هستند. این مذاکرات در حالی ادامه دارد که پوچتینو به تازگی با باشگاه میلان نیز صحبتهایی داشته است. در این میان، مدیرعامل فدراسیون فوتبال آمریکا، جی تی باتسون، درباره این مذاکرات به صراحت صحبت کرده و گفته است که فدراسیون درخواستهای زیادی برای خدمات پوچتینو دریافت کرده است.
باتسون در این باره گفت: «پوچتینو و کل تیم در طول این فرآیند بسیار شفاف بودهاند. او پیشنهادهای زیادی از جاهای دیگر داشت، اما خواهان ماندن در اینجا بود. او به آنچه که در فوتبال آمریکا انجام میدهیم، اعتقاد دارد و به تیم ملی مردان ما ایمان دارد.»
پوچتینو اعلام کرده که تصمیمی درباره آیندهاش تا پس از جام جهانی نخواهد گرفت. او در حال حاضر یکی از پردرآمدترین مربیان فوتبال است و سالانه حدود ۴ میلیون دلار درآمد دارد که با ساختار پاداشها به طور قابل توجهی افزایش مییابد.
تجربه ۲۲ ماهه پوچتینو به عنوان سرمربی تیم ملی آمریکا با نتایج متنوعی همراه بوده، اما عملکرد تیم در جام جهانی قابل دفاع است. او تیم ملی را به بهترین نتیجهاش در مرحله گروهی جام جهانی هدایت کرده و با پیروزیهای قاطع برابر استرالیا و پاراگوئه، به صدر گروه رسیدند.
تیم ملی آمریکا اکنون در مرحله یکهشتم نهایی با بوسنی و هرزگوین روبرو خواهد شد و با کسب دو پیروزی دیگر میتواند بهترین نتیجهاش در دوران مدرن را تکرار کند. پوچتینو در ماههای اخیر نشان داده که به تمدید قراردادش علاقهمند است و گفت: «ما به فدراسیون اعلام کردیم که آمادهایم، اما نمیخواهیم حواسپرتی ایجاد کنیم. اگر مردم آمریکا هم به ورزش ما علاقهمند شوند، چرا در اینجا نباشیم و بخشی از چیزی باشیم که میتواند یک میراث ایجاد کند؟»
فدراسیون فوتبال آمریکا در سالهای اخیر نشان داده که به دنبال جاهطلبیهای جدید است و به جز استخدام پوچتینو، اخیراً یک مرکز آموزشی بزرگ به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در آتلانتا، جورجیا افتتاح کرده است.