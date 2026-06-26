به گزارش ایلنا، محسن خلیلی پس از شکست ۲ بر یک پرسپولیس مقابل چادرملو، با عذرخواهی از هواداران گفت: «این نتیجه برای همه ما غیرقابل باور بود و هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. باشگاه در ماه‌های اخیر تمام تلاش خود را انجام داد تا از مسیرهای قانونی شرایط حضور تیم در رقابت‌های آسیایی را فراهم کند، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.»

وی با اشاره به شرایط دو تیم در این مسابقه اظهار کرد: «با وجود اینکه چند بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشتیم، باز هم مهره‌های باتجربه و شناخته‌شده‌ای روی نیمکت داشتیم. با این حال، چادرملو با انگیزه بیشتری بازی کرد و از فرصت‌هایش بهتر بهره برد.»

معاون ورزشی پرسپولیس درباره انتقادهای مطرح‌شده از بازیکنان گفت: «پرسپولیس یک‌شبه به این شرایط نرسیده است. برای بازگشت به روزهای خوب، نیاز به پوست‌اندازی و تغییرات اساسی داریم. جذب بازیکن برای پرسپولیس نیازمند دقت زیادی است، زیرا هر بازیکن موفقی در لیگ لزوماً نمی‌تواند در این باشگاه هم عملکرد موفقی داشته باشد.»

خلیلی درباره مطرح شدن نام دراگان اسکوچیچ در آستانه این مسابقه نیز گفت: «در فوتبال حرفه‌ای چنین شایعاتی وجود دارد، اما بازیکنان باید تمرکز خود را حفظ کنند. پرسپولیس باشگاه بزرگی است و همه اعضای تیم باید در شرایط سخت بهترین عملکردشان را ارائه دهند.»

وی در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اینکه مدیران باشگاه مسئولیت شکست را متوجه بازیکنان کرده‌اند، تأکید کرد: «من هرگز نگفتم فقط بازیکنان مقصر هستند. از همان ابتدا از هواداران عذرخواهی کردم و این یعنی خودمان هم مسئولیت این ناکامی را می‌پذیریم. همه در این شکست سهم داریم و باید با آسیب‌شناسی دقیق، شرایط را برای آینده اصلاح کنیم.»

خلیلی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت هواداران، اجرای تغییرات در ترکیب تیم و برنامه‌ریزی مناسب، پرسپولیس بتواند از شرایط فعلی عبور کرده و دوباره به روزهای موفق خود بازگردد.

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