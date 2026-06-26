ترکیب تیم ملی فرانسه و نروژ

به گزارش ایلنا، ترکیب ابتدایی تیم‌های ملی فرانسه و نروژ برای دیدار هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن می‌تواند جایگاه صدرنشین گروه I را تعیین کند. در حالی که فرانسه با اتکا به نفرات اصلی خود وارد میدان می‌شود، نروژ با ایجاد تغییرات گسترده در ترکیب، تعدادی از ستاره‌های شاخصش را از ابتدا روی نیمکت قرار داده است.

بر اساس فهرست اعلام‌شده، کادر فنی تیم ملی نروژ تصمیم گرفته با ترکیبی متفاوت نسبت به دو دیدار گذشته به مصاف فرانسه برود. در این مسابقه، بازیکنانی مانند ارلینگ هالند، مارتین اودگارد و الکساندر سورلوث در ترکیب اصلی حضور ندارند؛ تصمیمی که پیش از این نیز از سوی رسانه‌های نروژی مطرح شده بود و اکنون به صورت رسمی تأیید شده است.

در سوی دیگر میدان، دیدیه دشان برای حفظ صدرنشینی گروه، از اکثر مهره‌های کلیدی خود بهره گرفته است. خط حمله فرانسه با حضور کیلیان امباپه، عثمان دمبله و دزیره دوئه شکل گرفته و کادر فنی این تیم امیدوار است با استفاده از توان هجومی این بازیکنان، برتری خود را برابر حریف به نمایش بگذارد.

انتخاب ترکیب متفاوت از سوی استوله سولباکن نشان می‌دهد سرمربی نروژ با نگاهی به ادامه رقابت‌ها، ترجیح داده بخشی از بازیکنان اصلی خود را استراحت دهد و از ظرفیت سایر نفرات تیم استفاده کند.

اکنون باید دید فرانسه از این فرصت برای کسب سه امتیاز و تثبیت صدرنشینی گروه I بهره خواهد برد یا نروژ با ترکیب جدید خود قادر به خلق نتیجه‌ای غیرمنتظره مقابل یکی از مدعیان قهرمانی خواهد بود.

ترکیب رسمی فرانسه:

مایک مانیان، ژول کنده، دایو اوپامکانو، ماکسنس لاکروا، تئو هرناندز، مانو کُنه، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله، دزیره دوئه و کیلیان امباپه

ترکیب رسمی نروژ:

اگیل سلویک، دیوید مولر وولفه (بیورکان)، لئو اوستیگارد، توربیورن هگم فلچنر، فردریک آورسنس؛ ساندر برگ، تئلو آسگارد، کریستین تورستوِت؛ آندریاس شلدروپ، اسکار باب و یورگن استراند لارسن.

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