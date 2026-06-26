کامبکی که کامل نشد/ کسب یک امتیاز از تیم پنجم جهان با تغییرات پیاتزا

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز (جمعه پنجم تیر) در سومین دیدار خود در شهر اورلئان به مصاف ژاپن رفت و سه بر دو نتیجه را به این تیم واگذار کرد تا ژاپنی‌ها با ۶ برد متوالی، ۱۶ امتیازی شوند.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست سوم و چهارم این مسابقه ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شدند اما در سه ست اول، دوم و پنجم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹ ، ۲۵ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۲ مغلوب نماینده سرزمین آفتاب تابان شدند تا ششمین شکست خود در این فصل از مسابقات را تجربه کنند اما عملکرد ملی‌پوشان در سه ست پایانی بسیار عالی و در حد انتظار علاقمندان به والیبال کشورمان بود.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب محسن دلاوری، عرشیا به‌نژاد، محمد ولی‌زاده، علی حق‌پرست، پوریا حسین‌خانزاده، سید عیسی ناصری و حسین حاجی‌کلاته (لیبرو) استفاده کرد.

علی رمضانی، پویا آریاخواه، مرتضی شریفی، مبین نصری، سید متین حسینی، شایان محرابی و محمدرضا حضرت‌پور دیگر بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در این دیدار بودند که با نظر سرمربی ایتالیایی به میدان رفتند.

علی حاجی‌‌پور و یوسف کاظمی دو بازیکن تیم ملی کشورمان نیز در دیدار مقابل ژاپن استراحت و از روی سکوی تماشاگران این مسابقه را تماشا کردند. همچنین سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران از جمله تماشاگران این دیدار بود.

در ست دوم پوریا حسین خانزاده قطر پاسور شد و شریفی و حق پرست در پست دریافت کننده قدرتی باقی ماندند تا تیم ایران در روش بازی خود تغییری ایجاد کند، اما بازهم این روش نتوانست تیم ژاپن را متوقف کند. در ست سوم هم حق پرست قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران شد و مردان کشورمان فاتح میدان در این ست شدند.

سید متین حسینی در ست سوم این دیدار نخستین حضور خود در لیگ ملت‌ها و تیم ملی بزرگسالان را تجربه کرد. در ست چهارم با توجه به اینکه حق پرست علاوه بر قطر پاسور، دریافت کننده قدرتی هم بود تیم ایران با چهار دریافت کننده جدال با ژاپن را پیگیری کرد و این تاکتیک نظم تیمی و هماهنگی حریف را با مشکل روبرو کرد و در مجموع یک امتیاز برای تیم ایران به همراه داشت.

لوران تیلی سرمربی تیم ملی والیبال ژاپن نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب هیدئومی فوکاتسو، یوجی نیشیدا، تایشی اونودرا، لاری اوباده، یوکی ایشیکاوا، ران تاکاهاشی و توموهیرو یاماموتو استفاده کرد.

برنارد والنتار از اسلوونی و سینیسا اووکا از بوسنی به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت دیدار و ژاپن را برعهده داشتند.

تیم ملی والیبال ژاپن سابقه ۹ بار حضور در المپیک را دارد، آن‌ها موفق به کسب مدال طلای المپیک آلمان در سال ۱۹۷۲، مدال نقره المپیک مکزیک ۱۹۶۸ و مدال برنز توکیو ۱۹۶۴ شده‌اند.

ژاپنی ها ۱۸ بار در رقابت های قهرمانی جهان حضور یافته اند که دوبار متوالی در سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۴ موفق به کسب رتبه سوم شدند.

با توجه به گرمای هوا در شهر اورلئان فرانسه میزبان هفته دوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، مسئولان برگزاری تصمیم گرفتند مسابقات این هفته در این شهر همچون روال گذشته، در امتیازهای ۸ و ۱۶ هر ست با تایم استراحت اجباری پیگیری شود تا شرایط مناسب‌تری برای بازیکنان فراهم شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه روز یکشنبه هفتم تیر در هشتمین بازی خود در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها به مصاف کوبا می‌رود.

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