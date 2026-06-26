یوگای عمومی سهشیرها برای فرار از کابوس غنا
ستارههای تیم ملی انگلیس پس از تساوی ناامیدکننده برابر غنا در جام جهانی، برای رهایی از فشارهای روانی شدید این مسابقه، در اقدامی غیرمنتظره به یک جلسه یوگای عمومی در میان مردم محلی کانزاس پیوستند.
به گزارش ایلنا، شاگردان توماس توخل، سرمربی تیم ملی انگلیس، با رکاب زدن از هتل محل اقامت خود تا یک پارک محلی برای انجام یک تمرین روحی و معنوی، مردم بومی کانزاس سیتی را به شدت شگفتزده کردند. یک منبع آگاه در این خصوص به نشریه سان گفت: "انجام یوگا در پارک آخرین چیزی بود که از یک تیم حاضر در جام جهانی انتظار داشتیم، اما برای آنها آرزوی موفقیت میکنیم. آنها بسیار آرام و خونسرد به نظر میرسیدند."
توخل بازیکنانش را به حضور در این جلسه تمرینی در هوای آزاد تشویق کرد و خواستار یک بازگشت قدرتمندانه در بازی بعدی شد. این انگیزهدهنده باهوش آلمانی اعتقاد راسخی به استفاده از این رشته آرامشبخش شرقی برای آرام کردن ذهن بازیکنان و فرمدهی به بدن آنها پیش از مسابقات دارد. آنتونی گوردون، بال باشگاه بارسلونا که اولین جام جهانی خود را تجربه میکند، در پادکست اختصاصی اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد که مدیتیشن به او کمک میکند تا با فشارهای سنگین زندگی به عنوان یک فوتبالیست کنار بیاید.
نسخه جادویی توخل برای فرار از بحران غنا
در طول این جلسه یوگا، ستارگانی نظیر ایوان تونی، جود بلینگام، نیکو اورایلی، مارک گهی، بوکایو ساکا و جوردن هندرسون وقت خود را صرف همترازی چاکراهایشان زیر نظر دکتر سوزان اسکات، "متخصص حرکتی" تیم ملی انگلیس کردند. دکتر اسکات بازیکنان را با مجموعهای از حرکات کششی در حالی که آجرهای فومی نارنجی رنگ را در پارک میدوبروک در نزدیکی هتلشان نگه داشته بودند، به چالش کشید. او که از سال ۲۰۱۸ با تیم ملی انگلیس همکاری میکند، متخصص بررسی تاثیرات ورزش حرفهای بر بدن انسان است.
تیم بدون شکست توخل فردا شب در ورزشگاه ۷۸ هزار نفری متلایف در نیوجرسی به مصاف پاناما میرود و به خوبی میداند که پیروزی در این مسابقه، صدرنشینی آنها را در گروه L تضمین خواهد کرد. توخل با اعتراف به اینکه تساوی کسلکننده مقابل غنا (تیمی که ۶۱ پله از انگلیس در رنکینگ فیفا پایینتر است) مسابقهای "سخت برای تماشا کردن" بود، از هواداران خواست تا ایمان خود را حفظ کنند. او گفت: "من همیشه تلاش میکنم هوادارانمان را سرگرم کنم؛ هرچند کار سختی است. امیدوارم آنها باور خود را از دست ندهند." این در حالی است که هری کین در آن مسابقه بهترین فرصت انگلیس را به آسمان کوبید و جود بلینگام و همتیمیهایش با یک واقعیت تلخ روبرو شدند؛ به طوری که حتی سر دیوید بکام نیز نتوانست ناامیدی خود را روی سکوها پنهان کند.
یک منبع نزدیک به اردوی سهشیرها تایید کرد: "تمرکز اصلی بعد از یک بازی سخت مانند دیدار با غنا، در ابتدا استراحت و ریکاوری بود. اما تیم اکنون تمرینات خود را از سر گرفته و آماده است تا دوباره به میدان برود. هنوز تمرکز بسیار بزرگی در این اسکواد وجود دارد تا مسیر خود را تا فینال ادامه دهند و کار ویژهای رقم بزنند." همزمان با این آمادهسازی، نزدیک به ۳۰ هزار هوادار انگلیس در حال تجمع در نیویورک و نیوجرسی برای بازی فردا هستند؛ هرچند بسیاری از آنها بدون بلیط بوده و از قیمتهای نجومی فیفا به شدت خشمگین هستند. تامی اندرسون، طراح وب ۳۶ ساله اهل چسترفیلد گفت: "ما هتل و پرواز ارزان پیدا کردیم و هر کاری برای دیدن بازی میکنیم، اما ۲ هزار دلار برای یک بلیط نمیپردازم؛ احتمالاً بازی را از فنزون تماشا خواهیم کرد."
از سوی دیگر، نوئل گلگر، ستاره گروه موسیقی اوآسیس، از اینکه جود بلینگام، هافبک رئال مادرید که دوشنبه آینده ۲۳ ساله میشود، متن ترانه معروف سال ۱۹۹۵ آنها یعنی "واندروال" را کاملاً حفظ بوده، ابراز شگفتی کرد. بلینگام در جریان همخوانی با جمعیت پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی دیده شده بود. گلگر ۵۹ ساله در این باره گفت: "آن آهنگ متعلق به مردم است. من واقعاً مبهوت شدم که جود بلینگام متن آن را بلد است، اما خب، این از آن دست آهنگهای خاص است."