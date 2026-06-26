چالش بزرگ برزیل برابر ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم ملی ژاپن در سال‌های اخیر تحت هدایت هایاجیمه موریاسو، پیشرفت قابل توجهی داشته و در دومین جام جهانی خود با این مربی به میدان می‌رود. این تیم در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز با نمایش خوبی در گروهی که شامل اسپانیا و آلمان بود، به مرحله حذفی رسید و در نهایت در ضربات پنالتی از کرواسی حذف شد.

ژاپن در طول این سال‌ها با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. این تیم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به ایران باخت و در فینال جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ نیز مغلوب قطر شد. با این حال، فوتبال این تیم در سال‌های اخیر بهبود یافته و در یک دیدار دوستانه پیش از جام جهانی، موفق به شکست انگلستان در ومبلی شد.

یکی از نکات مهم در مورد تیم ژاپن، تعداد مصدومان کلیدی آن است. بازیکنانی چون اندو، میتوم و مینامینو در لیست مصدومان قرار دارند. همچنین، در جریان جام جهانی، تاکفوسا کوبو، مهاجم اصلی این تیم، به دلیل مصدومیت دو بازی آخر را از دست داد.

تاکتیک تیم ژاپن به طور کلی بر پایه سیستم ۳-۴-۲-۱ استوار است و این تیم توانایی تغییر سبک بازی را دارد. آنها در بازی‌های اخیر به خوبی از ضدحملات استفاده کرده و در عین حال می‌توانند بازی را به خوبی کنترل کنند.

موریاسو در ترکیب تیم خود تغییراتی ایجاد کرده، اما بازیکنانی چون زایون سوزوکی، هیرومی ایتو، ریتسو دوان و کاماتا به احتمال زیاد در ترکیب اصلی برابر برزیل حضور خواهند داشت.

تیم ژاپن به خوبی می‌تواند از نقاط ضعف برزیل بهره‌برداری کند و اگر برزیل نتواند به سرعت از فشار حریف فرار کند، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود. در نهایت، برزیل باید با دقت و سرعت بیشتری در بازی خود عمل کند تا از فرصت‌های ژاپن جلوگیری کند.

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