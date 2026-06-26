خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شوک بزرگ به ستاره بارسا در جام جهانی

ورشکستگی رافینیا به دست پدرش

ورشکستگی رافینیا به دست پدرش
کد خبر : 1804596
لینک کوتاه کپی شد.

فوق‌ستاره تکنیکی تیم ملی برزیل در بحبوحه مسابقات جام جهانی و در حالی که قصد خرید یک عمارت مجلل را داشت، با بررسی حساب‌های خود متوجه شد پدرش تمامی درآمدهای او را بالا کشیده و عملاً ورشکست شده است.

به گزارش ایلنا، یک رسوایی مالی عظیم و تکان‌دهنده در فضای رسانه‌ای اوج گرفته که رافینیا، بال تکنیکی و سرشناس تیم ملی برزیل را درست در مرکز این بحران قرار داده است. این ستاره فوتبال در پی یک خیانت باورنکردنی از سوی نزدیک‌ترین عضو خانواده‌اش، عملاً بی‌پول شده و اکنون در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.

ورشکستگی رافینیا به دست پدرش

بر اساس افشاگری‌های لئو دیاس، خبرنگار مطرح برزیلی، رافینیا پس از رو شدن یک حقیقت تلخ و شوکه‌کننده درباره مدیریت امور مالی‌اش، با بحران شدید اعتباری روبه‌رو شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پدر این بازیکن به صورت مخفیانه مالکیت ۸۰ درصد از حق تصویر و قراردادهای او را در طول دوران فوتبال حرفه‌ای‌اش در اختیار داشته و دقیقاً همین سهم نجومی را از تمامی درآمدهای این بازیکن به جیب می‌زده است. در تمام این سال‌ها، پدر رافینیا با وسواس و ظرافت خاصی وضعیت واقعی حساب‌ها را پنهان کرده بود تا این فوتبالیست کاملاً از مبالغ هنگفتی که پشت سرش جابه‌جا می‌شد، بی‌خبر بماند.

ورشکستگی رافینیا به دست پدرش

نقشه شوم پدر لو رفت؛ رویاهایی که در یک لحظه خاکستر شد

ماجرای این کلاهبرداری خانوادگی کاملاً برحسب تصادف و البته به دردناک‌ترین شکل ممکن برملا شد. ماجرا از این قرار است که اخیراً رافینیا و همسرش تصمیم گرفتند یک عمارت مجلل و لوکس را خریداری کنند؛ اما در جریان انجام مراحل اداری و مالی خرید این خانه، این ستاره برزیلی در کمال وحشت و ناباوری متوجه شد که حساب‌های بانکی‌اش فرسنگ‌ها با آن ثروت کلانی که تصور می‌کرد در آن‌ها ذخیره شده، فاصله دارد.

در حال حاضر، یکی از درخشان‌ترین و گران‌قیمت‌ترین فوتبالیست‌های نسل جدید برزیل مجبور است در بحبوحه مسابقات، با یک آشفتگی شدید حقوقی و مالی دست‌وپنجه نرم کند؛ فوق‌ستاره‌ای که حالا باید به دنبال راه چاره‌ای برای جمع کردن ویرانه‌های ناشی از سال‌ها فریبکاری و پنهان‌کاری پدر خودش باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی