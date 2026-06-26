شوک بزرگ به ستاره بارسا در جام جهانی
ورشکستگی رافینیا به دست پدرش
فوقستاره تکنیکی تیم ملی برزیل در بحبوحه مسابقات جام جهانی و در حالی که قصد خرید یک عمارت مجلل را داشت، با بررسی حسابهای خود متوجه شد پدرش تمامی درآمدهای او را بالا کشیده و عملاً ورشکست شده است.
به گزارش ایلنا، یک رسوایی مالی عظیم و تکاندهنده در فضای رسانهای اوج گرفته که رافینیا، بال تکنیکی و سرشناس تیم ملی برزیل را درست در مرکز این بحران قرار داده است. این ستاره فوتبال در پی یک خیانت باورنکردنی از سوی نزدیکترین عضو خانوادهاش، عملاً بیپول شده و اکنون در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته است.
بر اساس افشاگریهای لئو دیاس، خبرنگار مطرح برزیلی، رافینیا پس از رو شدن یک حقیقت تلخ و شوکهکننده درباره مدیریت امور مالیاش، با بحران شدید اعتباری روبهرو شده است. بررسیها نشان میدهد که پدر این بازیکن به صورت مخفیانه مالکیت ۸۰ درصد از حق تصویر و قراردادهای او را در طول دوران فوتبال حرفهایاش در اختیار داشته و دقیقاً همین سهم نجومی را از تمامی درآمدهای این بازیکن به جیب میزده است. در تمام این سالها، پدر رافینیا با وسواس و ظرافت خاصی وضعیت واقعی حسابها را پنهان کرده بود تا این فوتبالیست کاملاً از مبالغ هنگفتی که پشت سرش جابهجا میشد، بیخبر بماند.
نقشه شوم پدر لو رفت؛ رویاهایی که در یک لحظه خاکستر شد
ماجرای این کلاهبرداری خانوادگی کاملاً برحسب تصادف و البته به دردناکترین شکل ممکن برملا شد. ماجرا از این قرار است که اخیراً رافینیا و همسرش تصمیم گرفتند یک عمارت مجلل و لوکس را خریداری کنند؛ اما در جریان انجام مراحل اداری و مالی خرید این خانه، این ستاره برزیلی در کمال وحشت و ناباوری متوجه شد که حسابهای بانکیاش فرسنگها با آن ثروت کلانی که تصور میکرد در آنها ذخیره شده، فاصله دارد.
در حال حاضر، یکی از درخشانترین و گرانقیمتترین فوتبالیستهای نسل جدید برزیل مجبور است در بحبوحه مسابقات، با یک آشفتگی شدید حقوقی و مالی دستوپنجه نرم کند؛ فوقستارهای که حالا باید به دنبال راه چارهای برای جمع کردن ویرانههای ناشی از سالها فریبکاری و پنهانکاری پدر خودش باشد.