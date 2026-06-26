به گزارش ایلنا، امباپه و هالند هر کدام در دو بازی ابتدایی خود دو گل به ثمر رسانده‌اند و با ۴ گل در این تورنمنت در صدر جدول گلزنان قرار دارند. در حالی که لیونل مسی با ۵ گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد، این دو ستاره به دنبال کسب عنوان بهترین گلزن هستند. با توجه به اینکه هر دو تیم به مرحله حذفی صعود کرده‌اند، این دیدار به نوعی برای تعیین صدرنشین گروه I اهمیت دارد.

فرانسه با امباپه در ترکیب خود از ۶۹.۸ درصد پیروزی برخوردار بوده است، در حالی که بدون او این آمار به ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. امباپه به عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه، در افزایش قدرت هجومی تیم نیز نقش بسزایی دارد. در مقابل، نروژ با هالند در ۶۴.۵ درصد از بازی‌ها پیروز شده و بدون او این آمار به ۳۳.۳ درصد می‌رسد.

این جام جهانی نشان داده که هیچ یک از این دو بازیکن از فشارهای یک تورنمنت بزرگ هراسی ندارند. امباپه با ۱۶ گل در ۱۶ بازی جام جهانی، تنها دو گل از مسی عقب‌تر است و هالند نیز در اولین جام جهانی خود با عملکردی فوق‌العاده، به یکی از ستاره‌های این تورنمنت تبدیل شده است.

در آمار گلزنی، هالند با ۵۹ گل در ۵۲ بازی، تنها یک گل از امباپه عقب‌تر است. همچنین، امباپه در این فصل در آمار حمله از هالند پیشی گرفته، اما هالند در تبدیل شانس‌ها برتری دارد. در نهایت، هر دو بازیکن نقش کلیدی در موفقیت‌های تیم‌های ملی خود ایفا می‌کنند و این دیدار می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.

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