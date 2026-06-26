شکار بزرگ آقای خاص در بازار
هافبک چلسی، لیدر جدید کهکشانیها؟
هافبک آرژانتینی و سرشناس باشگاه چلسی تحت هدایت خوزه مورینیو به عنوان هدف اصلی و کلیدی غولهای اسپانیایی برای پنجره نقلوانتقالات تابستانی ظهور کرده است.
به گزارش ایلنا، نام انزو فرناندز بار دیگر در کانون توجهات بازار نقلوانتقالات فوتبال اروپا قرار گرفته است. هافبک آرژانتینی باشگاه چلسی به یکی از ارزشمندترین بازیکنان در میان باشگاههای نخبه اروپایی تبدیل شده و در این بین، رئال مادرید که اکنون هدایت آن بر عهده ژوزه مورینیو است، از جمله تیمهایی به شمار میرود که به دقت وضعیت او را زیر نظر دارد. وضعیت قرارداد او، نمایشهایش در لیگ برتر و شرایط مالی چلسی همگی دست به دست هم دادهاند تا گمانهزنیها درباره یک جابجایی بزرگ و جنجالی دوباره زنده شود؛ انتقالی که نهایی شدن آن نیازمند پرداختی در بالاترین سطح ممکن بازار خواهد بود.
سنگ بزرگ آبیهای لندن پیش پای رئال
چلسی در سال ۲۰۲۳ رقمی در حدود ۱۳۱ میلیون دلار برای خرید این قهرمان آرژانتینی جام جهانی از بنفیکا پرداخت کرد که در زمان ورودش از پرتغال، یک سرمایهگذاری رکوردشکن محسوب میشد. اکنون، باشگاه لندنی هیچ تمایلی ندارد که اجازه دهد او با رقمی کمتر از ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار این تیم را ترک کند، موضوعی که اهمیت و جایگاه او را در پروژه این باشگاه نشان میدهد. در همین حال، رئالیها پروفایل او را به عنوان هافبکی که توانایی تزریق کنترل، انرژی و رهبری را به میانه زمین دارد، به دقت رصد میکنند. هرگونه عملیات احتمالی برای جذب او به احتمال زیاد به فروشهای بزرگ بازیکنان در لیست فعلی باشگاه اسپانیایی بستگی خواهد داشت. در این فضا، انزو فرناندز به عنوان یکی از خواستنیترین نامها در فوتبال اروپا و درون برنامهریزیهای بلندمدت مورینیو بازتعریف شده است.
چراغ سبز انزو به آقای خاص
این بازیکن ۲۵ ساله همچنان یکی از مهرههای کلیدی در چلسی به شمار میرود، اما نام او در ماههای اخیر بارها و بارها به رئال مادرید پیوند خورده است. افراد نزدیک به این بازیکن معتقدند که او نسبت به انتقال به لالیگا روی خوش نشان خواهد داد، جایی که فرصت کار کردن زیر نظر مورینیو و رقابت برای عناوین بزرگ، جذابیت ویژهای برایش دارد.
انزو در مصاحبهای با کانال یوتیوب Avirales اظهاراتی داشت که بعدها منجر به جریمه مالی او از سوی باشگاه چلسی شد؛ او در آن گفتگو عنوان کرده بود: «من دوست دارم در اسپانیا زندگی کنم. مادرید را خیلی دوست دارم؛ من را یاد بوئنوس آیرس میاندازد. من در مادرید زندگی خواهم کرد. یک فوتبالیست هر جا که دلش بخواهد زندگی میکند.»
خاویر پاستوره، مدیر برنامهها و همتیمی سابق انزو نیز با تایید این علاقه ابراز داشت: «او هر زمان که روز کاری تعطیلی داشته باشد به مادرید میآید چون من آنجا هستم و دوستان زیادی هم در آنجا دارد. اما این تمام ماجراست و چیزی بیشتر از این نیست. هدف فعلی این است که فصل را به خوبی در چلسی به پایان برساند، جام جهانی خوبی داشته باشد و بعد از آن خواهیم دید چه پیش میآید.»
آیا او در تفکرات رئال مادرید قرار خواهد گرفت؟
در رختکن رئال، ویژگیهای بازی انزو به عنوان یک هافبک با تاثیرگذاری فوری برای تقویت کمربند میانی تیم، به ویژه در میان نگرانیها از عمق و ثبات اسکواد، کاملاً مناسب ارزیابی میشود. به گزارش رسانههای اسپانیایی از جمله اسپورت، مورینیو به شدت مایل است او را برای فصل آینده به تیمش اضافه کند و باشگاه نیز آماده است تا با وجود داشتن قرارداد تا سال ۲۰۳۲، تلاش خود را برای این انتقال انجام دهد.
پاستوره همچنین با اشاره به انعطافپذیری تاکتیکی بالا و همهفنحریف بودن این بازیکن گفت: «او در طول دو سال گذشته در پستهای زیادی بازی کرده است. تحت هدایت مارسکا او کمی جلوتر بازی میکرد. با روزنیور بیشتر در نقش هافبک دفاعی دوگانه به میدان رفت. در تیم ملی آرژانتین نیز او به عنوان یک شماره ۸ پیشرو با قابلیت گلزنی بازی میکند. او دو سال پر از پاس گل و گل را پشت سر گذاشته، بنابراین طبیعی است که مربیان او را تهاجمیتر ببینند. اما او میتواند به راحتی در هر دو نقش بازی کند.»
با وجود این، موضع سرسختانه چلسی و رقم نجومی این انتقال به این معنی است که هرگونه توافقی به شدت پیچیده خواهد بود. در حال حاضر، انزو فرناندز به عنوان یکی از نامهای اصلی و خبرساز در آستانه باز شدن پنجره نقلوانتقالات بعدی باقی مانده است.