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طغیان ناگلزمان علیه قوانین فیفا

صدرنشینی در جام جهانی تنبیه دارد

صدرنشینی در جام جهانی تنبیه دارد
کد خبر : 1804569
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سرمربی تیم ملی آلمان، با انتقاد شدید از برنامه‌ریزی مسابقات، از اینکه تیمش به خاطر صعود به عنوان صدرنشین تنها دو روز برای آماده‌سازی در مرحله یک‌شانزدهم نهایی فرصت دارد، به شدت گلایه کرد.

به گزارش ایلنا، یولیان ناگلزمان و دستیارانش در کادر فنی تیم ملی آلمان برای آماده‌سازی جهت حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی، با یک «شب‌زنده‌داری اجباری» و شیفت کاری شبانه روبرو شده‌اند. مانشافت که پیش از انجام سومین بازی خود در گروه E مقابل اکوادور، صدرنشینی خود را قطعی کرده بود، تا زمان برگزاری آخرین دیدارهای مرحله گروهی در روز شنبه، رقیب بعدی خود را نخواهد شناخت.

صدرنشینی در جام جهانی تنبیه دارد

آن‌ها باید به مصاف یکی از تیم‌های برتر رده سومی بروند و از آنجایی که این مسابقه روز دوشنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت بوستون برگزار می‌شود، سرمربی ژرمن‌ها عملاً کمتر از ۴۸ ساعت برای آنالیز رقیب خود زمان خواهد داشت.

همین برنامه‌ریزی فشرده باعث شد تا این مربی جوان بدون هیچ واهمه‌ای به صورت علنی لب به انتقاد بگشاید. ناگلزمان در این باره گفت: "تنبیه شدن به عنوان تیم اول گروه اصلاً ایده آل نیست. من فکر نمی‌کنم این روند منصفانه باشد." او در ادامه گلایه‌های خود اضافه کرد: "هر کسی می‌تواند تصور کند که شرایط بهتری هم وجود دارد؛ نه اینکه مجبور باشی کل شبِ شنبه را به سختی کار کنی تا تازه روز یکشنبه بتوانی حریف را به بازیکنان تیم معرفی کنی."

این سرمربی آلمانی در تشریح وضعیت موجود توضیح داد که دستیارانش برای جلوگیری از اتلاف وقت، از قبل برخی اقدامات اولیه را انجام داده‌اند تا کار را از صفر شروع نکنند. چندین عضو کادر فنی وظیفه زیر نظر گرفتن رقبای احتمالی و آنالیز مسابقات آن‌ها را بین خود تقسیم کرده‌اند. ناگلزمان در پایان با لحنی آمیخته به کنایه و شوخی درباره اتمسفر کادر فنی‌اش گفت که به دلیل جوان بودن اعضای تیم مربیگری، آن‌ها می‌توانند تمام شب را بدون اینکه مشکلی برایشان پیش بیاید، بیدار بمانند و کار کنند.

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