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ترکیب احتمالی بلژیک مقابل نیوزیلند

ترکیب احتمالی بلژیک مقابل نیوزیلند
کد خبر : 1804535
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بلژیک که از دو تساوی ناامیدکننده برابر ایران و مصر رنج می‌برد، اکنون در تلاش است تا با کسب سه امتیاز از نیوزلند، شانس خود را برای صعود مستقیم به مرحله یک‌هشتم نهایی افزایش دهد. از سوی دیگر، تیم نیوزلند تنها یک امتیاز کسب کرده و در آخرین بازی خود با نتیجه ۳-۰ برابر مصر شکست خورده است.

به گزارش ایلنا، دیدار بین نیوزلند و بلژیک روز شنبه ۲۷ ژوئن ساعت ۵ صبح به وقت ایتالیا در ورزشگاه بی‌سی پلیس ونکوور، کانادا برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند این مسابقه را به صورت زنده از طریق پلتفرم دازن تماشا کنند.

ترکیب احتمالی نیوزیلند به شرح زیر است: دروازه‌بان: کروکومب؛ مدافعان: پین، سورمن، باکسال، کاکاس؛ هافبک‌ها: استامنیک، بل؛ مهاجمان: مک‌کوات، سینگ، جاست، وود. سرمربی: بیزلی.

ترکیب احتمالی بلژیک نیز به این صورت خواهد بود: دروازه‌بان: کورتوا؛ مدافعان: مونی‌یر، دی وینتر، مکه‌له، دی کویپر؛ هافبک‌ها: تیله‌مانس، اونانا؛ مهاجمان: تروسارد، دی بروین، دوکو، لوکاکو. سرمربی: گارسیا.

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