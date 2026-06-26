بیانیه تیم ملی درباره احتمال ایجاد برخی حواشی در بازی برابر مصر

به گزارش ایلنا، بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسش رسانه‌های بین‌المللی درباره موضع ایران نسبت به احتمال برگزاری مراسم یا فعالیت‌های تبلیغاتی غیرفوتبالی در حاشیه دیدار فردا برابر مصر اعلام کرد:

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌ها و موضع خود را از طریق نامه‌ها و نشست‌های متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. فیفا نیز به هر دو تیم شرکت‌کننده اطمینان داده است که هیچ‌گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این موضوع در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از برنامه رسمی مسابقه برگزار نخواهد شد. در عین حال، فیفا تأکید کرده است که تماشاگران با هر گرایشی می‌توانند برای تماشای مسابقه در ورزشگاه حضور داشته باشند.

ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی هستند و دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی دو فدراسیون، بازتاب‌دهنده ارزش‌ها و باورهای مشترک مردم دو کشور است.

موضع ایران این است که هیچ‌گونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. این موضع از طریق مجاری رسمی به فیفا اعلام شده است.

معتقدیم فیفا باید در تصمیم‌گیری درباره فضای مسابقه و نحوه برگزاری برنامه‌های داخل ورزشگاه، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های تیم‌های شرکت‌کننده را مدنظر قرار دهد.

فیفا از موضع مشترک هر دو کشور مطلع و متعهد شده اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم برگزاری هرگونه مراسم یا فعالیت تبلیغاتی مرتبط در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از محیط رسمی مسابقه انجام دهد.

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