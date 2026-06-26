به گزارش ایلنا، در پایان دیدارهای برگزار شده تا این لحظه، جدول تیم‌های سوم گروه‌ها با رقابتی بسیار نزدیک همراه شده و چندین تیم همچنان شانس حضور در مرحله حذفی را حفظ کرده‌اند.

در حال حاضر سوئد، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و پاراگوئه با چهار امتیاز در صدر جدول تیم‌های سوم قرار دارند و صعود راهی مرحله بعدی شده‌اند. پس از آنها کرواسی، کره‌جنوبی، الجزایر و اسکاتلند با سه امتیاز همچنان امیدوار به کسب سهمیه هستند.

همچنین کیپ‌ورد و بلژیک با دو امتیاز نیز هنوز از گردونه رقابت خارج نشده‌اند و نتایج بازی‌های پایانی مرحله گروهی می‌تواند جایگاه آنها را دستخوش تغییر کند.

در پایین جدول نیز جمهوری دموکراتیک کنگو با یک امتیاز و سنگال بدون امتیاز قرار دارند که برای حفظ امیدهای خود نیازمند نتایج مطلوب در دیدارهای باقی‌مانده هستند.

بر اساس قوانین جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برترِ سوم گروه‌ها نیز راهی مرحله یک سی‌ودوم نهایی خواهند شد؛ موضوعی که باعث شده رقابت در جدول تیم‌های سوم از حساس‌ترین بخش‌های این دوره از مسابقات باشد.

در ادامه می‌توانید آخرین جدول رده‌بندی تیم‌های سوم و شانس صعود آنها به مرحله حذفی را مشاهده کنید.

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