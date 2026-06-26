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ادعای مارکا

کاسمیرو با قرارداد سه‌ساله به اینترمیامی پیوست

کاسمیرو با قرارداد سه‌ساله به اینترمیامی پیوست
کد خبر : 1804461
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کاسمیرو، هافبک دفاعی برزیلی، به زودی به صورت رسمی بازیکن اینتر میامی خواهد شد. او قراردادی سه‌ساله تا پایان سال ۲۰۲۹ با باشگاه لیونل مسی امضا کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، پیوستن کاسمیرو به اینتر میامی، طی روزهای آینده رسماً اعلام خواهد شد. جزئیات بیشتری از قرارداد این هافبک برزیلی با باشگاه لیگ برتر آمریکا در حال روشن شدن است.

کاسمیرو قراردادی سه‌ساله تا پایان سال ۲۰۲۹ با اینتر میامی امضا کرده است، هرچند باید توجه داشت که MLS در حال تغییر فرمت خود است و از فصل ۲۷-۲۰۲۸ به تقویم اروپایی می‌پیوندد و آن فصل را از تابستان ۲۰۲۷ آغاز می‌کند.

این بازیکن برزیلی به این ترتیب هم‌تیمی لیونل مسی خواهد شد؛ جالب آنکه قرارداد ستاره آرژانتینی تا پایان سال ۲۰۲۸ است و از این نظر کوتاه‌تر از قرارداد کاسمیرو خواهد بود.

جایگاه قراردادی ویژه در ساختار مالی MLS

اینترمیامی در حال حاضر سه بازیکن تعیین‌شده (Designated Player) دارد: لیونل مسی، رودریگو دی پائول و برته‌رامه، مهاجم آرژانتینی-مکزیکی. از آنجا که هر باشگاه در MLS تنها مجاز به داشتن سه بازیکن تعیین‌شده است که حقوقی بیش از یک میلیون دلار در سال دریافت می‌کنند، کاسمیرو در این دسته قرار نخواهد گرفت. با این حال، قوانین MLS راهکارهای دیگری پیش‌بینی کرده که حقوق کاسمیرو را در چارچوب ساختار مالی اینتر میامی جای می‌دهد.

با این جذب، اینتر میامی تیمی را تقویت می‌کند که چشم به همه عناوین دارد؛ از جمله قهرمانی در کانکاچمپیونز که یکی از اهداف مشخص برادران ماس، مالکان این فرانچایز است و تاکنون در دسترس این باشگاه آمریکایی قرار نگرفته است.

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