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ساعت بازی ایران – مصر

ساعت بازی ایران – مصر
کد خبر : 1804458
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تیم ملی ایران صبح شنبه ساعت 6:30 به مصاف مصر خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تیم ملی ایران که با دو امتیاز پشت سر مصر در جستجوی شانس صعود است، ساعت 6:30 صبح شنبه و از ساعاتی دیگر برابر این حریف قرار خواهد گرفت.

بعد از تساوی ارزشمند مقابل بلژیک که باعث شد انتقادات بابت نمایش شاگردان امیر قلعه نویی مقابل نیوزیلند کاهش یابد، اکنون این تیم باید در جدال با هم تیمی های محمد صلاح که با 4 امتیاز در صدر قرار دارد، شانس صعود خود را دنبال کند.

تیم ملی در صورت پیروزی به عنوان صدرنشین قطعا راهی مرحله بعدی خواهد شد و در صورت تساوی باید در انتظار مشخص شدن تکلیف دیگر گروه ها باید تا شانس صعودش به عنوان تیم سوم را دنبال کند. شکست و دو امتیازی شدن تیم ملی ایران، شانس کم و دور از انتظاری برای صعود در انتظار آنها خواهد کرد.

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