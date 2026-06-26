احتمال تقابل غولهای جام جهانی در مرحله حذفی
با پایان روز سوم مرحله گروهی، برخی نتایج شگفتانگیز در جام جهانی ۲۰۲۶ رقم خورد و تیمهای صعودکننده به مرحله حذفی مشخص شدند.
به گزارش ایلنا، در یکی از مهمترین نتایج، تیم ملی آفریقای جنوبی با پیروزی یک بر صفر مقابل کره جنوبی موفق به صعود به مرحله بعد شد و حالا باید با کانادا روبرو شود. همچنین، تیم برزیل با قرار گرفتن در صدر گروه C، به یک مسیر آسانتر در جدول نهایی دست یافت. این در حالی است که عملکرد قوی مردان کارلو آنچلوتی، تیم مراکش را به مصاف هلند در مرحله حذفی فرستاد.
تیم برزیل در مرحله یکهشتم نهایی با ژاپن که بازی هجومی جذابی دارد، دیدار خواهد کرد. یکی از جذابترین تقابلها میتواند رویارویی آرژانتین و اسپانیا باشد، به شرطی که اروگوئه در آخرین بازی گروهی خود اسپانیا را شکست دهد و کاپورد نیز مقابل عربستان سعودی پیروز نشود. در این صورت، اسپانیا به عنوان تیم دوم گروه به مصاف رقیب خود خواهد رفت.
در سوی دیگر، تیم ملی فرانسه باید منتظر نتایج نهایی باشد. اگر مردان دیدیه دشان در برابر نروژ شکست بخورند، با تیم ساحل عاج در مرحله یکهشتم نهایی روبرو خواهند شد. اما اگر این بازی را بدون شکست پشت سر بگذارند، با یکی از بهترین تیمهای سوم گروهها دیدار خواهند کرد که هویت آن پس از پایان مرحله گروهی مشخص خواهد شد.