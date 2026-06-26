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تغییرات احتمالی در ترکیب انگلستان برای بازی با پاناما

تغییرات احتمالی در ترکیب انگلستان برای بازی با پاناما
کد خبر : 1804425
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انگلستان باید با روحیه‌ای تازه به مصاف پاناما برود تا از موقعیت خود در گروه استفاده کند. این تیم پس از تساوی ناامیدکننده با غنا، نیاز به بازگشت به فرم ایده‌آل دارد.

به گزارش ایلنا، آلن شیرر، ستاره سابق فوتبال، معتقد است که سرمربی انگلستان، توماس توخل، باید تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد کند. او به عملکرد ضعیف وینگرها در بازی با غنا اشاره کرده و از ساکا و راشفورد به عنوان گزینه‌های مناسب برای شروع بازی یاد کرده است.

شیرر همچنین به نیاز به افزایش انرژی و حمله مستقیم در بازی اشاره کرد و گفت: «باید بیشتر به سمت دروازه حریف حرکت کنیم و از پاس‌های رو به جلو استفاده کنیم.» او همچنین تغییراتی در خط دفاعی را محتمل دانسته و به بازگشت نیکو او رایلی به ترکیب اشاره کرد.

با توجه به وضعیت پاناما که از قبل حذف شده، انگلستان باید با سرعت و دقت بیشتری به بازی بپردازد و از فرصت‌های خود بهره‌برداری کند. شیرر تأکید کرد که حفظ هری کین در ترکیب برای موفقیت در این بازی ضروری است.

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