پوچتینو: تیم ملی آمریکا را در وضعیتی بدتر از تصورمان تحویل گرفتیم

به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، در گفت‌وگویی درباره روند تحول این تیم، از چالش‌های ابتدای حضورش پرده برداشت و تأکید کرد که شرایط تیم ملی بسیار پیچیده‌تر از پیش‌بینی‌های اولیه بوده است.

پوچتینو در این باره گفت: «وقتی قرارداد امضا کردیم، ساده‌لوح بودیم. شرایط را دست‌کم گرفته بودیم. آنچه پیدا کردیم، بسیار بدتر از چیزی بود که انتظار داشتیم.»

سرمربی آرژانتینی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در تیم ملی آمریکا افزود: «تصور می‌کردیم همه بازیکنان برای کمک به تیم ملی اشتیاق دارند و با تمام وجود مشارکت می‌کنند، اما واقعیت کاملاً متفاوت بود. ضربه بزرگی از واقعیت خوردیم و با خودمان گفتیم؛ چه اتفاقی اینجا در جریان است؟»

با وجود این مشکلات، آمریکا در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکردی درخشان داشته و به یکی از شگفتی‌های مسابقات تبدیل شده است. پوچتینو نیز با اشاره به موفقیت مراکش در جام جهانی ۲۰۲۲، درباره شانس تیمش برای تاریخ‌سازی گفت: «چرا ما نتوانیم؟»

او در پایان درباره آینده‌اش روی نیمکت آمریکا اظهار داشت که فعلاً تمام تمرکز خود را روی ادامه رقابت‌های جام جهانی گذاشته و تصمیم‌گیری درباره تمدید همکاری را به پس از پایان مسابقات موکول خواهد کرد.

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