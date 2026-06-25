ژرمنها به دنبال تداوم صدرنشینی
ترکیب احتمالی آلمان و اکوادور
تیمهای ملی آلمان و اکوادور در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر میروند؛ دیداری که برای آلمان جنبه تشریفاتی دارد اما اکوادور برای حفظ شانس صعود، ناچار به کسب سه امتیاز است.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای ملی آلمان و اکوادور پنجشنبه شب در چارچوب هفته پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود؛ مسابقهای که شرایط دو تیم در جدول، اهمیت متفاوتی به آن بخشیده است.
آلمان با کسب دو پیروزی متوالی در دو بازی ابتدایی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرده و به عنوان صدرنشین گروه E وارد این مسابقه میشود. شاگردان این تیم پس از ثبت برد پرگل مقابل کوراسائو، در دومین دیدار نیز از سد ساحل عاج عبور کردند تا بدون دغدغه نتیجه، آخرین بازی مرحله گروهی را در ورزشگاه نیویورک نیوجرسی برگزار کنند.
در سوی مقابل، اکوادور شرایط متفاوتی را تجربه میکند. این تیم هنوز موفق به کسب پیروزی یا حتی گلزنی در رقابتها نشده و برای ادامه حضور در جام جهانی، تنها به کسب نتیجه کامل در این مسابقه امیدوار است.
اکوادوریها نخستین دیدار خود را با شکست حداقلی برابر ساحل عاج پشت سر گذاشتند و سپس برابر کوراسائو به تساوی بدون گل رضایت دادند. با وجود خلق موقعیتهای متعدد در آن مسابقه، مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصتهای خود بهره ببرند و همین موضوع باعث شده است که پیش از آخرین بازی مرحله گروهی، فشار زیادی روی خط حمله این تیم وجود داشته باشد.
اکنون آلمان در تلاش است مرحله گروهی را با ثبت سومین پیروزی متوالی به پایان برساند و اکوادور نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، چارهای جز شکست صدرنشین گروه نخواهد داشت.
ترکیب احتمالی آلمان: نویر، آنتون، تاه، رودیگر، راوم، گورتسکا، استیلر، لولینگ، امیری، بیر و اونداو
ترکیب احتمالی اکوادور: گالیندز، اوردونیز، پاچو، هینکاپیه، یبوآ، فرانکو، کایسدو، ویت، استوپینان، پلاتا و والنسیا