اوچوا با ششمین جام جهانی از فوتبال ملی خداحافظی کرد

به گزارش ایلنا، گیلرمو اوچوا با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر تاریخ‌سازی کرد و نام خود را به عنوان یکی از وفادارترین سربازان مکزیک در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان به ثبت رساند.

این دروازه‌بان باسابقه تاکنون در ۶ دوره جام جهانی شامل آلمان ۲۰۰۶، آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، برزیل ۲۰۱۴، روسیه ۲۰۱۸، قطر ۲۰۲۲ و جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشته است. اوچوا در مجموع ۱۱ بازی در این تورنمنت‌ها انجام داده که در تمامی آن‌ها به عنوان بازیکن فیکس وارد زمین شده و کارنامه او شامل پنج پیروزی، دو تساوی و چهار شکست است.

او به زودی و به شکل کاملاً رسمی وارد باشگاه اختصاصی و محدود بازیکنانی می‌شود که ۶ دوره جام جهانی را در کارنامه خود دارند. اگرچه او هنوز نتوانسته به همراه مکزیک به طلسم بازی پنجم (مرحله یک‌چهارم نهایی) پایان دهد، اما به لطف نمایش‌های نجات‌بخش خود که بارها امتیازات حیاتی را در مرحله گروهی برای تیمش به ارمغان آورده، همواره یکی از چهره‌های کلیدی جام جهانی بوده است. او با کسب سه عنوان بهترین بازیکن زمین (MOTM)، پرافتخارترین فوتبالیست مکزیک از این حیث در تاریخ جام‌های جهانی به شمار می‌رود.

تاریخ‌سازی ممو اوچوا در ادوار جام جهانی

با وجود اینکه او به ۵ دوره قبلی جام جهانی دعوت شده بود، اما تنها در ۳ دوره از آن‌ها فرصت بازی پیدا کرد و در دو دوره نخست کاملاً روی نیمکت نشست.

آلمان ۲۰۰۶: در این تورنمنت و تحت هدایت ریکاردو آنتونیو لاولپه، اوچوا به اردوی تیم ملی فراخوانده شد، اما اسوالدو سانچز دروازه‌بان فیکس مکزیک بود و در هر چهار مسابقه به میدان رفت. در نهایت ال‌تری در مرحله یک‌هشتم نهایی به دست آرژانتین حذف شد.

آفریقای جنوبی ۲۰۱۰: در حالی که به نظر می‌رسید زمان رونمایی از اوچوا در جام جهانی فرا رسیده است، خاویر آگیره تصمیم گرفت از اسکار پرز به عنوان گلر فیکس استفاده کند. اوچوا بار دیگر بدون حتی یک دقیقه بازی روی نیمکت ماند و مکزیک باز هم در مرحله یک‌هشتم نهایی و مجدداً مقابل آرژانتین از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

برزیل ۲۰۱۴: این اولین جام جهانی بود که اوچوا به عنوان مرد شماره یک درون دروازه ایستاد. او کار خود را با پیروزی برابر کامرون آغاز کرد و سپس یک نمایش ماندگار و تاریخی را در برابر برزیلِ میزبان ارائه داد؛ جایی که ستاره بی‌چون‌وچرای میدان شد و جایزه بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد. او همچنین در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل هلند درخشش فوق‌العاده‌ای داشت، هرچند ال‌تری در نهایت حذف شد.

روسیه ۲۰۱۸: دومین حضور او به عنوان سنگربان اصلی مکزیک رقم خورد. او نقش بسیار کلیدی و مهمی در پیروزی تاریخی و دراماتیک مکزیک مقابل آلمان در مرحله گروهی ایفا کرد، اگرچه آن‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی مغلوب برزیل شدند.

ماموریت ویژه در قطر و پرواز نهایی در خانه

قطر ۲۰۲۲: مکزیک در این دوره نتوانست از مرحله گروهی صعود کند، اما اوچوا بار دیگر با مهار ضربه پنالتی روبرت لواندوفسکی در جریان تساوی برابر لهستان، توانایی‌های خود را به رخ کشید؛ نمایشی که یک بار دیگر جایزه بهترین بازیکن زمین را برای او به همراه داشت.

جام جهانی ۲۰۲۶ (مکزیک، کانادا و ایالات متحده آمریکا): در این دوره از مسابقات، اوچوا بار دیگر توسط خاویر آگیره به اردوی تیمی دعوت شد که در خانه خود به میدان می‌رود. او در این تورنمنت شانس بازی به دست آورده و حضورش در مسابقه مقابل جمهوری چک، ششمین جام جهانی تاریخی او را به طور کامل تثبیت و جاودانه کرد.

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