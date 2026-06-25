انتقادات ایان رایت از فوتبال اسکاتلند پس از شکست سنگین مقابل برزیل
ایان رایت، کارشناس فوتبال، پس از شکست سنگین اسکاتلند مقابل برزیل، به شدت از مسئولان فوتبال این کشور انتقاد کرد و گفت که آنها کشور را ناامید کردهاند. این شکست، امیدهای اسکاتلند برای صعود به مرحله بعدی جام جهانی را به خطر انداخته است.
به گزارش ایلنا، رایت در واکنش به این شکست گفت: «وقتی به نروژ نگاه میکنید، کشوری هماندازه با اسکاتلند، میانگین حضور تماشاگران آنها در هر هفته شش یا هفت هزار نفر است، در حالی که اسکاتلند تنها ۱۶ هزار نفر را جذب میکند. نروژ توانسته قراردادی تلویزیونی به ارزش ۲۵ میلیون پوند بیشتر از اسکاتلند به دست آورد. واضح است که آنها در زمینه تجاری بهتر عمل کردهاند.»
او همچنین افزود: «اسکاتلند دارای استعدادهای فوقالعاده، داستانهای جذاب و مشارکتهای پایهای است. کسی در اسکاتلند به طور جدی این کشور را ناامید کرده است. مردم در سراسر جهان به آنها افتخار میکنند، اما باید کارهای بیشتری انجام دهند. نیاز به یک چشمانداز جسورانهتر برای فوتبال اسکاتلند وجود دارد.»
اسکاتلند اکنون در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و باید منتظر بماند تا ببیند آیا به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم گروهها به مرحله بعدی صعود خواهد کرد یا خیر. در این دیدار، وینیسیوس جونیور دو گل به ثمر رساند و نمار نیز پس از ۹۸۱ روز به میدان آمد.
در دیگر دیدارها، مراکش با پیروزی در برابر هائیتی به مرحله بعدی صعود کرد و در گروه A، مکزیک با پیروزی بر جمهوری چک، عملکردی بینقص داشت. همچنین، آفریقای جنوبی برای نخستین بار به مرحله حذفی جام جهانی راه یافت.