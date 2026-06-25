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پرواز عقاب از قفس

جام جهانی زندگی ووزینیا را زیر و رو کرد

جام جهانی زندگی ووزینیا را زیر و رو کرد
کد خبر : 1804241
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دروازه‌بان درخشان و یکی از ستاره‌های نوظهور جام جهانی ۲۰۲۶، با نمایش‌های خیره‌کننده خود در این تورنمنت، در رادار باشگاه‌های بزرگ سری B برزیل قرار گرفته و در آستانه یک انتقال بزرگ است.

به گزارش ایلنا، ووزینیا همین حالا هم نام خود را در تاریخ جام جهانی جاودانه کرده است. سنگربان تیم ملی کیپ‌ورد بدون شک یکی از ستاره‌های درخشان این دوره از مسابقات است. نمایش‌های خارق‌العاده و خیره‌کننده او در برابر اسپانیا و اروگوئه، یعنی دو قهرمان سابق جام جهانی، او را به صفحه اول تمامی نشریات معتبر ورزشی جهان فرستاد.

محبوبیت ناگهانی او تاثیری آنی و شگفت‌انگیز بر تعداد دنبال‌کنندگانش در اینستاگرام داشت؛ به طوری که این دروازه‌بان اکنون نزدیک به ۱۶ میلیون فالوور دارد و از ستاره‌های مطرحی چون مانوئل نویر نیز پیشی گرفته است.

جام جهانی زندگی ووزینیا را زیر و رو کرد

در پی این درخشش کم‌نظیر، تمایل باشگاه‌های مختلف برای جذب او به سرعت افزایش یافته است، آن هم در شرایطی که این گلر سن و سال بالایی دارد و ۴۰ ساله است. ووزینیا که در حال حاضر در تیم چاوز در دسته دوم پرتغال توپ می‌زند، جدایی خود را از این تیم تایید کرده و به نظر می‌رسد برزیل مقصد بعدی او خواهد بود. طبق ادعای ژرژ نیکولا، خبرنگار مطرح ورزشی، دروازه‌بان کیپ‌ورد در حال حاضر با سه باشگاه از سری B برزیل در حال مذاکره است. اگرچه هنوز نام این تیم‌ها فاش نشده، اما این روزنامه‌نگار اعلام کرده که یکی از این باشگاه‌ها متعلق به منطقه شمال شرقی برزیل است. او همچنین تایید کرد که هر سه تیم خواهان او، در نیمه بالای جدول رده‌بندی لیگ قرار دارند.

جام جهانی زندگی ووزینیا را زیر و رو کرد

رویاپردازی برای صعود تاریخی

تیم ملی کیپ‌ورد اکنون این فرصت تاریخی را دارد تا به مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام جهانی صعود کند. این یک دستاورد بی‌نظیر برای تیمی است که اولین حضور خود را در این تورنمنت تجربه می‌کند. از سوی دیگر، سرنوشت آن‌ها کاملاً در دستان خودشان است؛ پیروزی در دیدار آینده مقابل عربستان سعودی، آن‌ها را ۵ امتیازی می‌کند و حداقل جایگاه دوم گروه را برایشان تضمین خواهد کرد. کیپ‌ورد با رهبری و درخشش ووزینیا درون دروازه، همین حالا هم یکی از پدیده‌های بزرگ و تحسین‌برانگیز جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

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